Сегодня начинается трехдневный официальный визит спикера Рийгикогу Юри Ратаса в Азербайджан.
Юри Ратас посетит Азербайджан с официальным визитом
Юри Ратас посетит Азербайджан с официальным визитом
В ходе визита Ратас встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, со спикером парламента Сахибой Гафаровой и с премьер-министром Али Асадовым. Также у спикера Рийгикогу запланированы встречи с министром цифрового развития и транспорта и с министром иностранных дел. В ходе встречи стороны обсудят отношения Эстонии и Азербайджана и дальнейшее сотрудничество государств.
В визите также примут участие председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Азербайджаном Свен Сестер и председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Йоко Алендер.
20 апреля исполнилось 30 лет с момента заключения дипломатических отношений между Эстонией и Азербайджаном.
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