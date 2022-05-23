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Юри Ратас посетит Азербайджан с официальным визитом

rus.postimees.ee
Юри Ратас посетит Азербайджан с официальным визитом
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Юри Ратас
Юри Ратас Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня начинается трехдневный официальный визит спикера Рийгикогу Юри Ратаса в Азербайджан.

В ходе визита Ратас встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, со спикером парламента Сахибой Гафаровой и с премьер-министром Али Асадовым. Также у спикера Рийгикогу запланированы встречи с министром цифрового развития и транспорта и с министром иностранных дел. В ходе встречи стороны обсудят отношения Эстонии и Азербайджана и дальнейшее сотрудничество государств.

В визите также примут участие председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Азербайджаном Свен Сестер и председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Йоко Алендер.

20 апреля исполнилось 30 лет с момента заключения дипломатических отношений между Эстонией и Азербайджаном.

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