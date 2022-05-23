Юри Ратас посетит Азербайджан с официальным визитом

В ходе визита Ратас встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, со спикером парламента Сахибой Гафаровой и с премьер-министром Али Асадовым. Также у спикера Рийгикогу запланированы встречи с министром цифрового развития и транспорта и с министром иностранных дел. В ходе встречи стороны обсудят отношения Эстонии и Азербайджана и дальнейшее сотрудничество государств.