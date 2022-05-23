В Пыхья-Таллинне бригада скорой помощи и пациент в тяжелом состоянии застряли в лифте

Инцидент произошел в 19:26 в одном из домов на Палдиском шоссе, сообщил в понедельник Спасательный департамент.

Медики и пациент застряли в лифте между 9-м и 8-м этажами. Спустя около 15 минут их вызволили прибывшие на вызов спасатели.