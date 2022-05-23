Накануне вечером в Пыхья-Таллинне бригада скорой помощи вместе с пациентом, находившимся в тяжелом состоянии, застряли в лифте жилого дома, сообщает Rus.ERR.
В Пыхья-Таллинне бригада скорой помощи и пациент в тяжелом состоянии застряли в лифте
В Пыхья-Таллинне бригада скорой помощи и пациент в тяжелом состоянии застряли в лифте
Инцидент произошел в 19:26 в одном из домов на Палдиском шоссе, сообщил в понедельник Спасательный департамент.
Медики и пациент застряли в лифте между 9-м и 8-м этажами. Спустя около 15 минут их вызволили прибывшие на вызов спасатели.
К этому времени на место происшествия прибыл и техник, который занялся устранением неисправности.
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