Этим летом AS Tallinna Vesi приступает к установке дистанционных интеллектуальных счетчиков и не позднее 2026 года заменит водомеры всем клиентам своего региона обслуживания, чтобы людям не нужно было представлять показания счетчиков.
Tallinna Vesi установит своим клиентам дистанционные водомеры
Дистанционные водомеры будут установлены всем частным лицам и предприятиям, напрямую заключившим договор с Tallinna Vesi. По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, установка интеллектуальных счетчиков — это большой шаг предприятия в направлении цифровизации процессов, который также сделает ежемесячные расчеты удобнее для клиентов. «Мы провели тендер, по результатам которого договор о поставке дистанционно считываемых водомеров и о передаче данных через ее сеть был заключен с Telia. У нас в общей сложности 23 900 договорных клиентов, первые из которых получат дистанционные счетчики уже этим летом».
Международный тендер по дистанционно считываемым водомерам завершился в начале мая. Победителем тендера стала технологическая компания Telia Eesti AS, с которой 17 мая 2022 года был заключен договор. Поставка первых новых счетчиков и их установка состоятся этим летом. Дистанционные водомеры будут устанавливаться по графику плановой регулировки счетчиков: в этом году — всем тем клиентам, у которых с момента последней регулировки прошло пять лет. Весь регион обслуживания будет покрыт дистанционными водомерами к 2026 году.
Дистанционные счетчики имеют SIM-карту, через которую осуществляется передача данных о потреблении клиента, т.е. связь с сетью. Дистанционный счетчик может самостоятельно собирать данные о потреблении клиентом воды и автоматически передавать их предприятию водоснабжения. Это значит, что в дальнейшем клиентам Tallinna Vesi, у которых будет установлен дистанционный водомер, не нужно будет сообщать о показаниях своего счетчика.
В 2021 году Tallinna Vesi провела пилотный проект с разными дистанционно считываемыми водомерами, чтобы найти самое надежное решение. «Летом прошлого года в рамках пилотного проекта мы выбрали самое современное решение, NBIoT, работающее при очень низком энергопотреблении, на очень большой территории и не требующее от предприятия отдельных инвестиций в строительство сети. В рамках пилотного проекта решение NBIoT было испытано на 250 счетчиках, установленных в разных местах Таллинна», — сказал Тимофеев.
По словам Хольгера Хальянда, руководителя подразделения по работе с бизнес-клиентами Telia Eesti AS, предлагающей сетевую услугу, автоматизированная передача показаний водомеров — это важный шаг вперед как с точки зрения точности данных, так и в плане удобства использования. «Сфера IoT в Эстонии развивается очень быстро, и в последние годы все чаще появляются новые возможности для удаленного считывания данных. Сегодня в сеть IoT Telia подключены тысячи устройств, и возможности дистанционного считывания данных используются в самых разных областях, например при измерении потребления газа, электроэнергии и централизованного теплоснабжения, а также при обработке данных», — сказал Хальянд.
«Главные преимущества интеллектуальных счетчиков — это скорость и точность передачи данных, а также безопасность и надежность. Кроме данных о потреблении, умный счетчик сообщит также о неисправностях и ненадлежащем использовании воды», — добавил он. Это позволит предприятию водоснабжения эффективнее следить за своей сетью и обнаруживать утечки как в собственных трубах, так и в трубах клиента, что, в свою очередь, будет способствовать поддержанию чистоты воды и экономии ресурсов на ее очистку.
Счетчики на решении NBIoT используются и другими инфраструктурными предприятиями Эстонии: в сфере водоснабжения в прошлом году их стали применять, например, Haapsalu Veevärk и Pärnu Vesi.
Важная информация для клиентов Tallinna Vesi в связи с установкой дистанционных водомеров
· Дистанционные водомеры будут устанавливаться по графику плановой регулировки счетчиков: в этом году — всем тем клиентам, у которых с момента последней регулировки прошло пять лет.
· Дистанционные водомеры будут установлены всем частным лицам и предприятиям, напрямую заключившим договор с Tallinna Vesi.
· В случае многоквартирных домов договор с Tallinna Vesi напрямую заключен у квартирного товарищества, и его главный счетчик будет заменен дистанционным.
· Установкой, обслуживанием и проверкой промежуточных водомеров в квартирах будет заниматься квартирное товарищество. Во многих новых многоквартирных домах счетчики с дистанционным считыванием показаний уже используются. О том, планируют ли квартирные товарищества более старых многоквартирных домов переходить на дистанционные водомеры, жители могут узнать у самих товариществ.
· Клиентам для замены водомера ничего делать не нужно — Tallinna Vesi сообщит, когда с момента последней регулировки водомера пройдет 5 лет, и договорится о времени установки нового счетчика.
· Замена счетчика для клиентов бесплатна.
· Клиенты, использующие дистанционные водомеры, в дальнейшем смогут с их помощью и сами следить за объемом потребляемой воды.