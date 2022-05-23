У тренера "Милана" украли золотую медаль Серии А

"Милан" в воскресенье впервые за 11 лет завоевал титул чемпионата Италии.

"У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал ее с моей шеи. Если бы я мог сделать заявление, я был бы признателен, она у меня единственная", - цитирует Пиоли Football Italia.

Серия А в Twitter попыталась успокоить Пиоли, пообещав вручить ему другую медаль. "Не волнуйтесь, мистер Пиоли, завтра мы снова вручим вам медаль", - говорится в сообщении.