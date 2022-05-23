Главный тренер футбольного клуба "Милан" Стефано Пиоли сообщил, что у него украли золотую медаль победителя чемпионата Италии сезона-2021/22, сообщает РИА Новости.
У тренера "Милана" украли золотую медаль Серии А
У тренера "Милана" украли золотую медаль Серии А
"Милан" в воскресенье впервые за 11 лет завоевал титул чемпионата Италии.
"У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал ее с моей шеи. Если бы я мог сделать заявление, я был бы признателен, она у меня единственная", - цитирует Пиоли Football Italia.
Серия А в Twitter попыталась успокоить Пиоли, пообещав вручить ему другую медаль. "Не волнуйтесь, мистер Пиоли, завтра мы снова вручим вам медаль", - говорится в сообщении.
Пиоли, возглавивший "Милан" в октябре 2019 года, посвятил победу в Серии А своему отцу, который ушел из жизни за несколько недель до его назначения в миланский клуб. "Он будет гордиться мной, где бы он сейчас ни был", - сказал 56-летний тренер.