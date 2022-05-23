Польша разрывает соглашение с Россией о поставках газа

Об этом сообщила в Twitter министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. По ее словам, этот шаг подтверждает стремление Варшавы стать независимой от газа из России.

«Польша денонсирует "Ямальское" межправительственное газовое соглашение от 1993 года. Агрессия России против Украины подтвердила правильность намерений польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что "Газпром" не является надежным партнером», - отметила Анна Москва.

Как отметила она польскому изданию PAP, правительство 13 мая приняло постановление о прекращении действия соглашения с РФ по строительству газопроводов для транзита газа через территорию Польши и поставок российского газа. Соглашение было подписано в Варшаве 25 августа 1993 года.

"В течение многих лет правительство последовательно реализует стратегию диверсификации источников и направлений поставок газа в Польшу, и мы готовимся закрыть контракт с "Газпромом" до конца 2022 года и не покупать больше газ в РФ", - сказала Москва.

Она добавила, что это решение было естественным шагом после того, как россияне решили остановить поставки газа Польше.

"Когда Россия отрезала нас от поставок, де-факто нарушив положения соглашения, польское правительство решило, что из-за нарушения его существенных условий оно прекращает свое действие", - подчеркнула Москва.

Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подчеркнул, что после 30 лет газовые отношения между Польшей и Россией перестанут существовать, пишет PAP.

По его словам, именно столько времени понадобилось Польше, чтобы дойти до того, чтобы избавиться от зависимости от российского газа и российского шантажа.

"Мы в реальной войне, которую Россия ведет с помощью поставок энергоносителей, газа. И это вполне актуальные вопросы. Вывод Польши из-под российской монополии "Газпрома"", - сказал Наимский.

Он добавил, что решение правительства Моравецкого от 13 мая прекратить действие так называемых "ямальских соглашений" является переломным моментом.