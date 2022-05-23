В среду, 25 мая, в Эстонии будут объявлены первые рестораны, получившие мишленовские звезды, а также другие рестораны, которые будут занесены в справочник - гид Michelin, передает Rus.ERR.
В среду в Эстонии объявят первые рестораны, получившие мишленовские звезды
«Весь туристический сектор и наши гастрономические друзья в Эстонии и за рубежом, особенно в соседских странах, с нетерпением ждут первой в истории Эстонии церемонии "Мишлен"», - подтвердила директор Центра развития туризма при совместном предприятии Фонда поддержки предпринимательства (EAS) и KredEx Лийна Мария Лепик.
«Инспекторы посещали рестораны инкогнито, поэтому мы еще не знаем, какие рестораны войдут в гид "Мишлен". Более того, мы не знаем, сколько этих ресторанов может быть, но в среду вечером это станет известно», - объяснила Лепик и подчеркнула, что это очень большое признание эстонской культуры питания.
Она добавила, что введение в Эстонии системы признания «Мишлен» оказывает также положительный экономический эффект: «Согласно исследованиям, увеличивается срок пребывания в стране туристов, а оборот мишленовских ресторанов возрастает на 20-50%».