В среду в Эстонии объявят первые рестораны, получившие мишленовские звезды

«Весь туристический сектор и наши гастрономические друзья в Эстонии и за рубежом, особенно в соседских странах, с нетерпением ждут первой в истории Эстонии церемонии "Мишлен"», - подтвердила директор Центра развития туризма при совместном предприятии Фонда поддержки предпринимательства (EAS) и KredEx Лийна Мария Лепик.

«Инспекторы посещали рестораны инкогнито, поэтому мы еще не знаем, какие рестораны войдут в гид "Мишлен". Более того, мы не знаем, сколько этих ресторанов может быть, но в среду вечером это станет известно», - объяснила Лепик и подчеркнула, что это очень большое признание эстонской культуры питания.