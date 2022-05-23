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Полиция просит помощи в поисках 17-летней Кятлин, ушедшей из дома в Раквере

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в поисках 17-летней Кятлин, ушедшей из дома в Раквере
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Кятлин
Кятлин Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске 17-летней Кятлин, которая 14 мая покинула детский дом семейного типа в Раквере и до сих пор туда не вернулась.

Последний контакт с Кятлин был 19 мая, когда она, скорее всего, находилась в Пярну. С тех пор полиция не может найти девушку. Согласно собранной информации, жизни и здоровью девушки может угрожать опасность.

Кятлин ростом 160 см, среднего телосложения. Когда она ушла из дома, на ней была черная куртка с белым значком Nike. На ней были серые спортивные штаны и бежева обувь Nike.

Полиция просит всех, кто знает местонахождение Кятлин, сообщить об этом по номеру 112.

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