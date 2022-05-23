Полиция просит помощи в поисках 17-летней Кятлин, ушедшей из дома в Раквере

Последний контакт с Кятлин был 19 мая, когда она, скорее всего, находилась в Пярну. С тех пор полиция не может найти девушку. Согласно собранной информации, жизни и здоровью девушки может угрожать опасность.

Кятлин ростом 160 см, среднего телосложения. Когда она ушла из дома, на ней была черная куртка с белым значком Nike. На ней были серые спортивные штаны и бежева обувь Nike.