В понедельник полиция обратилась за помощью в поиске 17-летней Кятлин, которая 14 мая покинула детский дом семейного типа в Раквере и не вернулась.
Пропавшая в Раквере 17-летняя Кятлин нашлась
Пропавшая в Раквере 17-летняя Кятлин нашлась
Последний контакт с Кятлин был 19 мая, когда она, скорее всего, находилась в Пярну. С тех пор полиция не могла найти девушку. Согласно имевшейся информации, жизни и здоровью девушки могла угрожать опасность.
В среду утром пресс-служба полиции сообщила, что Кятлин нашлась и с ней все в порядке.