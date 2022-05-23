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Пропавшая в Раквере 17-летняя Кятлин нашлась

rus.postimees.ee
Пропавшая в Раквере 17-летняя Кятлин нашлась
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Полиция.
Полиция. Фото: Arved Breidaks

В понедельник полиция обратилась за помощью в поиске 17-летней Кятлин, которая 14 мая покинула детский дом семейного типа в Раквере и не вернулась.

Последний контакт с Кятлин был 19 мая, когда она, скорее всего, находилась в Пярну. С тех пор полиция не могла найти девушку. Согласно имевшейся информации, жизни и здоровью девушки могла угрожать опасность.

В среду утром пресс-служба полиции сообщила, что Кятлин нашлась и с ней все в порядке.

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