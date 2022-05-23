В пятницу, 20 мая, в Риге возле парка Победы был зафиксирован случай – мужчина вышел из машины и напал на человека с украинским флагом, после чего скрылся с места происшествия. Государственная полиция немедленно возбудила уголовное дело и начала розыск человека. Мужчину нашли и задержали. В воскресенье, 22 мая, суд применил к мужчине 1984 года рождения меру пресечения в виде ареста, пишет RUS TVNET.
Мужчина, напавший в Риге на человека с флагом Украины, арестован
Напомним, после шествия приблизительно в 20:00 недалеко от места его проведения, на улице Эдуарда Смильгя, был зафиксирован инцидент, когда водитель автомобиля марки BMW вышел из своего автомобиля и нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, плечи которого были накрыты украинским флагом.
После инцидента водитель BMW скрылся с места происшествия в направлении улицы Бариню.
Государственная полиция незамедлительно возбудила уголовное дело, а также провела активные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были установлены предполагаемый виновник и его автомобиль. Сотрудники полиции обнаружили автомашину подозреваемого во дворе частного дома, но на ней были заменены государственные номерные знаки с целью скрыть местонахождение виновного.
Примерно в 02:00 сотрудники Госполиции Земгальского округа города Риги совместно с сотрудниками Батальона специального назначения управления Рижского региона задержали разыскиваемого – мужчину 1984 года рождения, который скрывался на чердаке своего дома за дымоходом. Мужчина был задержан. Ранее этот человек попадал в поле зрения полиции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью второй статьи 231 Уголовного закона, а именно за хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо условным сроком, либо принудительными работами, либо штрафом.
В соответствии с частью 14 статьи 48 Уголовного закона в процессе расследования будут оцениваться отягчающие обстоятельства – не связано ли совершение преступного деяния с национальной, этнической или социальной ненавистью.