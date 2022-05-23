Мужчина, напавший в Риге на человека с украинским флагом, арестован

Напомним, после шествия, приблизительно в 20:00, недалеко от места его проведения, на улице Эдуарда Смильгя, был зафиксирован инцидент, когда водитель автомобиля марки BMW нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, плечи которого были накрыты украинским флагом.

После инцидента водитель BMW скрылся с места происшествия в направлении улицы Бариню.

Государственная полиция незамедлительно возбудила уголовное дело, а также провела активные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были установлены предполагаемый виновник и его автомобиль. Сотрудники полиции обнаружили машину подозреваемого во дворе частного дома, но на ней были заменены государственные номерные знаки.

Примерно в 02:00 сотрудники Госполиции Земгальского округа города Риги совместно с сотрудниками Батальона специального назначения управления Рижского региона задержали мужчину 1984 года рождения, который скрывался на чердаке своего дома за дымоходом. Ранее этот человек уже попадал в поле зрения полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 231 ч. 2 Уголовного кодекса, а именно за хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет - либо условным сроком, либо принудительными работами, либо штрафом.