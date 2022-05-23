В пятницу, 20 мая, в Риге возле парка Победы был зафиксирован случай: вышедший из автомобиля мужчина вышел напал на человека с украинским флагом, после чего скрылся с места происшествия. Государственная полиция немедленно возбудила уголовное дело и начала розыскные действия. Нарушителя 1984 года рождения нашли и задержали. В воскресенье, 22 мая, суд применил к нему меру пресечения в виде ареста, пишет RUS TVNET.
Мужчина, напавший в Риге на человека с украинским флагом, арестован
Напомним, после шествия, приблизительно в 20:00, недалеко от места его проведения, на улице Эдуарда Смильгя, был зафиксирован инцидент, когда водитель автомобиля марки BMW нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, плечи которого были накрыты украинским флагом.
После инцидента водитель BMW скрылся с места происшествия в направлении улицы Бариню.
Государственная полиция незамедлительно возбудила уголовное дело, а также провела активные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были установлены предполагаемый виновник и его автомобиль. Сотрудники полиции обнаружили машину подозреваемого во дворе частного дома, но на ней были заменены государственные номерные знаки.
Примерно в 02:00 сотрудники Госполиции Земгальского округа города Риги совместно с сотрудниками Батальона специального назначения управления Рижского региона задержали мужчину 1984 года рождения, который скрывался на чердаке своего дома за дымоходом. Ранее этот человек уже попадал в поле зрения полиции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 231 ч. 2 Уголовного кодекса, а именно за хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет - либо условным сроком, либо принудительными работами, либо штрафом.
В соответствии с ч. 14 ст. 48 УК в процессе расследования будут оцениваться отягчающие обстоятельства – не связано ли совершение преступного деяния с национальной, этнической или социальной ненавистью.