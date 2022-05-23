Устроивший стрельбу в ночном клубе в Кохтла-Ярве получил условный срок

Согласно версии Вируской окружной прокуратуры, 27 июня 2021 года в 01:30, находясь в танцевальном зале указанного заведения, обвиняемый не менее трех раз выстрелил в другого мужчину из пневматического пистолета Borner Sport 306, нанеся ему телесные повреждения.