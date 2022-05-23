Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 37-летнего мужчину, который летом прошлого года устроил стрельбу из пневматического оружия в увеселительном заведении New York City Club в Кохтла-Ярве, сообщил Rus.Err.ee.
Устроивший стрельбу в ночном клубе в Кохтла-Ярве получил условный срок
Устроивший стрельбу в ночном клубе в Кохтла-Ярве получил условный срок
Согласно версии Вируской окружной прокуратуры, 27 июня 2021 года в 01:30, находясь в танцевальном зале указанного заведения, обвиняемый не менее трех раз выстрелил в другого мужчину из пневматического пистолета Borner Sport 306, нанеся ему телесные повреждения.
Суд приговорил осужденного к условному лишению свободы сроком на семь месяцев. Приговор вступил в законную силу.
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