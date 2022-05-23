Транзитные беженцы переполняют Нарву

С апреля границу в Нарве ежедневно пересекают в среднем 250-350 прибывших из России беженцев . Большинство из них родом из Мариуполя, Украина, откуда были депортированы в Россию. Эти люди содержались в фильтрационных лагерях, их часами допрашивали на границе с Россией. Они истощены и напуганы.