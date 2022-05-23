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Транзитные беженцы переполняют Нарву

Тийна Лаура Киммель
Транзитные беженцы переполняют Нарву
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Поток беженцев на нарвском погранпереходе не ослабевает
Поток беженцев на нарвском погранпереходе не ослабевает Фото: Ilja Smirnov

По словам нарвских волонтеров, город стал перевалочным пунктом для украинских беженцев. Приезжие хотят остановиться здесь на день, в крайнем случае, на два, чтобы отдохнувшими двигаться дальше – кто в другие страны, обратно в Украину, пишет Postimees.

С апреля границу в Нарве ежедневно пересекают в среднем 250-350 прибывших из России беженцев . Большинство из них родом из Мариуполя, Украина, откуда были депортированы в Россию. Эти люди содержались в фильтрационных лагерях, их часами допрашивали на границе с Россией. Они истощены и напуганы.

Денис Ларченко, координатор волонтеров в Нарве, организует работу в нескольких пунктах размещения и информации для беженцев. Мужчина отметил, что ситуация в Нарве сложная с самого начала войны.

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