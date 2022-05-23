Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве 62-летнего мирного жителя Сумщины Александра Шелипова, сообщает корреспондент «Новой газеты. Европа» Иван Бабошин из зала суда.
В Киеве суд приговорил российского солдата Шишимарина к пожизненному лишению свободы за убийство мирного жителя
Шишимарин — командир отделения 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области. Представитель обвинения ранее просил признать российского военного виновным по ч. 2 ст. 438 УК Украины («Нарушения законов и обычаев войны») и назначить ему максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Как передает корреспондент «Новой газеты. Европа», подсудимый во время чтения приговора застыл в одной позе минут на 15, вероятно, нагибал голову, чтобы лучше слышать переводчицу. Судья зачитал протоколы осмотра автоматов и их номера, в том числе номер автомата Шишимарина, и рассказал, что на месте убийства был проведен судебный эксперимент с участием четырех свидетелей.
Суд пришел к выводу, что убийство было умышленным
Отказ исполнять приказ неизвестного лица ничем не грозил Шишимарину, также он мог сделать вид, что стрелял и не попал, а поведение обвиненного на суде показывает, что Шишимарин понимал опасность своих действий, заявил суд.
Суд отклонил показания обвиняемого и адвоката о том, что российский военный не собирался убивать Шелипова. Шишимарин выслушал эти выводы так же безучастно и не меняя позы, передает корреспондент «Новой газеты. Европа».
Суд отметил, что это преступление международного характера из перечня военных преступлений.
Шишимарин в последнем слове признал свою вину и попросил прощения у Катерины Шелиповой, жены расстрелянного им мирного жителя. «Я искренне раскаиваюсь. В тот момент я нервничал, когда все это случилось — в период боевых действий. Я не хотел убивать этого человека», — сказал россиянин.
По версии следствия, 28 февраля в селе Чупаховка Сумской области Шишимарин по приказу сослуживца застрелил случайно попавшегося им по дороге 62-летнего мужчину, чтобы тот не выдал их украинским военным. Потерпевший скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.
Защита утверждала, что виновным в убийстве был прапорщик, отдавший приказ стрелять в мирного жителя. Прокурор же подчеркивал, что прапорщик по фамилии Кафуров не являлся непосредственным начальником Шишимарина и что последний мог просто игнорировать его распоряжение об убийстве.
Офис генерального прокурора ранее назвал Шишимарина первым российским военным, которого судят за убийство мирного жителя в Украине.