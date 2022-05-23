В качестве безработных зарегистрированы 4616 украинских беженцев

За прошлую неделю с 16 по 22 мая на учет встали 439 украинских беженцев.

С помощью Кассы по безработице 51,7 процента украинских беженцев ищут работу в Харьюмаа, 10,8 процента в Ида-Вирумаа, 9,1 процента в Тартумаа и 5 процентов в Ляэне-Вирумаа.

87,7 процента вставших на учет беженцев составляют женщины. 9,2 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 75,6 процента к возрастной группе 25–54 года, а 15,1 процента – люди старше 55 лет.

У 62,8 процента вставших на учет украинских беженцев высшее образование, а у 10,5 процента специальное, 15,1 процента не имеют специального образования, у 11,6 процента данные об образовании не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 20 процентов, 19,5 процента составляют специалисты высшего уровня, 13,7 процента техники и специалисты среднего звена, а 14 процентов не имеют трудового стажа.

На прошлой неделе пособие по безработице получали 247 человек (56,3 процента), вставших на учет.

На прошлой неделе 49 человек сняты с учета, поскольку они нашли рабочее место. Всего сняты с учета 1939 человек, 1650 из них приступил к работе.