Цены на природный газ упали до довоенного уровня

C начала войны в Украине цены фьючерсов на голландской газовой бирже TTF были подвержены сильным колебаниям. Цены колебались от 90 до 345 евро за мегаватт-час (МВтч). Бывают дни, когда в течение нескольких часов цены двигаются вверх и вниз на несколько десятков процентов. Если в середине февраля мегаватт-час природного газа стоил почти 80 евро, то в первые дни путинской войны цены на фьючерсы выросли до 140 евро, а в первой половине марта даже превысили 300 евро. Цены продолжали стабилизироваться и находились в диапазоне 95-105 евро. Тот факт, что Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, а в последнее время и в Финляндию, также не вызвал больших колебаний.

Однако в пятницу и сегодня цена на газ значительно упала как в Европе, так и в США, откуда прибывает большая часть танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Цена на голландской бирже за неделю упала почти на шестую часть, а стоимость МВтч сегодня утром составляла 83 евро, а в полдень - 84 евро.

По мнению экспертов, цены на газ падают из-за того, что некоторые европейские импортеры согласились на российскую схему расчетов и открыли специальные рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты российского газа. Деньги выплачиваются в евро или долларах, но в банке, через который деньги доходят до "Газпрома", они конвертируются в рубли.

Американский газ также дешевеет, потому что жара на прошлой неделе, по прогнозам, скоро закончится, а это означает, что чрезвычайный спрос на энергию для поддержания прохлады в помещениях подходит к концу.