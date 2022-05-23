Эстонская пехотная группа в Мали осуществила свое последнее патрулирование

«Наша ротация была немного дольше, чем обычно, но это не снизило мотивацию солдат. Группа доказала свой профессионализм при выполнении поставленных задач, и я думаю, что все заслуживают признания», — сказал командир пехотной группы БКН-11 «Эстпла» лейтенант Михкель Тамм после последнего патрулирования.

На прошлой неделе пехотная группа БКН-11 «Эстпла» трижды совершила патрулирование. Бойцы патрулировали город Гао, посетили лагерь беженцев недалеко от города, а также патрулировали плато Батали - наиболее вероятное место для нападения на базу Гао с закрытых позиций.

Группа, начавшая службу в Мали в декабре прошлого года, совершила в общей сложности 34 патрулирования в Гао и близлежащих деревнях по обе стороны реки Нигер. Кроме того, эстонцы 26 раз дежурили на блокпостах базы и 28 раз в отряде быстрого реагирования.

После последнего патрулирования солдаты обслужат технику и упакуют ее для возвращения в Эстонию. Ротация отряда в Гаосе продлится до Иваново дня, когда Эстония завершит свою вклад в операцию «Бархан».

Основную часть эстонского подразделения, несшего службу в Мали, составляет пехотная группа БКН-11 «Эстпла», сформированная на базе Скаутского батальона. Её основными задачами было обеспечение безопасности базы Бархан в Гао, выполнение задач подразделения быстрого реагирования и патрулирования Гао и его окрестностей. Кроме того, в состав контингента входит подразделение обеспечения, состоящее из специалистов этой сферы.