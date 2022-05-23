ЕЦБ планирует повысить процентные ставки в июле и в сентябре

Лагард и ранее заявляла о том, что ЕЦБ готов дважды повысить процентные ставки, сообщает Politico.

"Я думаю, что скупка активов будет в начале третьего квартала. Это позволит нам повысить процентные ставки на июльском собрании. Из отрицательных процентных ставок мы выйдем к концу третьего квартала", - сказала Лагард.

Центральный банк не повышал проценты больше десяти лет. Сейчас действуют отрицательные процентные ставки, что по сути означает налогообложение банков, которые вкладывают свои деньги в центральный банк.

Комментарии Лагард появились после того, как министры финансов "Большой семерки" в пятницу пообещали усилить борьбу с инфляцией.

В апреле инфляция еврозоны выросла до 7,5%. Цель ЕЦБ - замедлить инфляцию до 2%.