Майлис Репс возила дочь в США на казенные деньги

Свидетельские показания давал бухгалтер туристического агентства CWT Eesti в понедельник утром. В 2018 году Министерство образования и науки заказало у CWT поездку на западное побережье США, в Сан-Франциско.

Счет за билеты Репс, как за сотрудницу министерства, был выставлен министерству, а самой Репс был выставлен счет на 530 и 282 евро за авиабилеты ее дочери. Репс не оплатила счет, и CWT неоднократно напоминало про неоплаченные счета. Следующим шагом было бы обращение в инкассо.