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Майлис Репс возила дочь в США на казенные деньги

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Майлис Репс возила дочь в США на казенные деньги
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20.05.22, Таллинн, Майлис Репс в Харьюском уездном суде.
20.05.22, Таллинн, Майлис Репс в Харьюском уездном суде. Фото: Теэле Тоова / Postimees / Scanpix

На очередном судебном заседании по делу Майлис Репс обсуждалась поездка бывшего министра образования в Сан-Франциско и, в частности, оплата авиабилетов для ее грудного ребенка, пишет Postimees.

Свидетельские показания давал бухгалтер туристического агентства CWT Eesti в понедельник утром. В 2018 году Министерство образования и науки заказало у CWT поездку на западное побережье США, в Сан-Франциско.

Счет за билеты Репс, как за сотрудницу министерства, был выставлен министерству, а самой Репс был выставлен счет на 530 и 282 евро за авиабилеты ее дочери. Репс не оплатила счет, и CWT неоднократно напоминало про неоплаченные счета. Следующим шагом было бы обращение в инкассо.

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