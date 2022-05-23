Майлис Репс возила дочь в США на казенные деньги

На очередном судебном заседании по делу Майлис Репс обсуждалась поездка бывшего министра образования в Сан-Франциско и, в частности, оплата авиабилетов для ее грудного ребенка, пишет Postimees.
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Свидетельские показания давал бухгалтер туристического агентства CWT Eesti в понедельник утром. В 2018 году Министерство образования и науки заказало у CWT поездку на западное побережье США, в Сан-Франциско.
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