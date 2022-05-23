ГАЛЕРЕЯ ⟩ Спасатели вместе с партнерами очистили реку Пирита от мусора

В ходе работ был проверен примерно 250-метровый участок реки. В общей сложности были обнаружены и переданы полиции два пиротехнических ракетных двигателя и один предмет, похожий на оружие. Кроме того, водолазы извлекли из реки почти 300 килограммов мусора. По словам советника центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонена, сегодняшние совместные водолазные работы были, в том числе, хорошей возможностью попрактиковаться в сотрудничестве с другими учреждениями.

«В этот раз никаких боеприпасов обнаружено не было, но благодаря нашей работе река Пирита стала намного чище», – сказал Пугонен, добавив, что запланированные работы по разминированию обязательно будут продолжены в будущем.

По словам начальника спецподразделения полиции Ханнеса Перка, их водолазы помогали коллегам из центра разминирования Спасательного департамента в поисках взрывчатых веществ в реке: «Сотрудничество K-Komando с центром разминирования длится давно, и я рад, что помимо обычного сотрудничества в сфере взрывчатых веществ, мы смогли помочь и в этот раз. Река Пирита стала безопаснее и чище».