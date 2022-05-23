Наводивший страх в Вильянди своим поведением мужчина, которому предъявлено подозрение в попытке похитить ребенка и в ненадлежащем физическом обращении с несовершеннолетними, по решению суда вновь оказался на свободе. В полиции заверили, что следят за подозреваемым, а по соцсетям становится понятно, что действия этого человека находятся под пристальным надзором и других людей, пишет Sakala.
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Преследовал женщин и детей: мужчина с подозрительным поведением выпущен на свободу
Веб-констебль полиции Элерин Тетсманн пояснила, что, хотя мужчина был освобожден из-под стражи по решению окружного суда, по начатому в его отношении уголовному производству по-прежнему продолжаются активные следственные мероприятия. Помимо прочего, проводится экспертиза, какое состояние здоровья подозреваемого и нужна ли ему помощь и какая. Кроме того, полиция вместе с местным самоуправлением ищут способы направить мужчину без определенного места жительства и постоянной работы на получение социальной услуги, соответствующей его потребностям.
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