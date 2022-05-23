Стрельба из лука в Эстонии в классе блочного лука вышла на новый уровень. Сезон 2022 года для блочных лучников нашей страны оказался богатым на достижения. На прошедшем с 12 по 22 мая в Южной Корее втором этапе Кубка мира наша сборная завоевала две серебряных медали: второе место заняла как женская команда, так и смешанная.
Эстонские лучники поднялись в мировом рейтинге на третье место
Эстонская команда лучниц (блочный лук) в составе Маэри-Мариты Паас, Лиселл Яэтма и марис Тетсманн месяц назад впервые в истории Эстонии завоевала на первом этапе кубка мира медаль, заняв третье место. В Южной Корее команда прошла в финал и завоевала серебро.
Лиселл Яэтма на первом этапе Кубка мира Hyundai Archery в индивидуальных соревнованиях также завоевала бронзу, а на втором этапе – четвертое место.
Сверхмощные выступления сборных Эстонии вывели нашу страну на третье место мирового рейтинга. Лиселл Яэтма в индивидуальном зачете поднялась на историческое 11-е место в мировом рейтинге, ее брат Робин Яэтма также на 11-м месте.
«Одной из моих целей было попасть в десятку лучших и я рада, что это наконец осуществилось, - сказала Лисел Яэтма. – Следующая цель – попасть в топ 5. В женской и смешанной командах мы в этом сезоне показали отличные результаты и надеемся подняться еще выше».
Следующее международное соревнование, на которое заявлена команда эстонских лучников, состоится с 6 по 12 июня в Мюнхене. Там пройдет чемпионат Европы.