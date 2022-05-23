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Работодатели не поддержали повышение минимальной зарплаты до 700 евро

rus.postimees.ee
Работодатели не поддержали повышение минимальной зарплаты до 700 евро
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Marko Saarm / Sakala

Центральный союз работодателей не поддержал предложение профсоюзов повысить минимальную зарплату и не облагаемый налогом минимум до 700 евро уже с 1 июля этого года, сообщает Rus.ERR.

Об этом сообщил в понедельник глава Центрального союза работодателей Арто Аас, по словам которого, правление организации обсудило предложение профсоюзов, но решило его не поддерживать, отложив повышение "минималки" до следующего года.

В то же время, по словам Ааса, этим летом начнутся переговоры о размере минимальной зарплаты в следующем году, которая, конечно, сильно вырастет.

Центральный союз профсоюзов в начале мая предложил уже с 1 июля повысить до 700 евро в месяц как минимальную зарплату, так и не облагаемый подоходным налогом минимум, обосновав это резким ростом вынужденных расходов населения и цен на энергоносители, а также в организации отметили, что с помощью предлагаемых мер наиболее уязвимые работники каждый месяц будут получать на 96 евро больше.

Не облагаемый налогом доход сейчас составляет 500 евро в месяц, и не менялся с 2018 года. Минимальная зарплата с 1 января выросла до 654 евро в месяц.

Переговоры по минимальной зарплате между Центральными союзами профсоюзов и работодателей при участии представителей Министерств социальных дел и финансов пройдут 25 мая.

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