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С щебенкой в столице может возникнуть дефицит, но новый карьер у своего дома никто не хочет

Эркки Эрилайд
С щебенкой в столице может возникнуть дефицит, но новый карьер у своего дома никто не хочет
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Работы в карьере Вяо пока идут полным ходом, но карьер будет исчерпан уже в ближайшие годы.
Работы в карьере Вяо пока идут полным ходом, но карьер будет исчерпан уже в ближайшие годы. Фото: Tairo Lutter

В карьере Вяо, расположенном под боком у Ласнамяэ, идет серьезная работа: молотами дробят на куски слои плитняка. Вместо взрывов сейчас слои разрушают гидромолотами, чтобы минимизировать возможные потери сырья. После этого через разные сита мелкую щебенку отмывают от песка. Промываются и возникшие за годы горы известняковой золы, возникающую в результате чего глину используют для рекультивации карьера, пишет Postimees.

Предприятие прогнозирует, что примерно через четыре года плитняковый щебень станет в Харьюмаа дефицитом, поскольку и карьеры Харку, и Väo Paas OÜ начинают исчерпываться. Противостояние против строительства новых карьеров вокруг столицы очень большое, но если щебень начнут возить издалека, это принесет значительный рост цен. По словам Либмана, возить щебень для стройки целесообразно в радиусе 30-50 километров, поскольку иначе цена вырастет в два раза.

Он считает, что проблему дефицита решило бы начало использования новой территории добычи. LfoE планирует построить в волости Йыэляхтме карьер Маарду-3, приготовление к началу использования которого продолжается уже четыре года. Однако Департамент окружающей среды, ведущий производство по выдаче лицензии на добычу, спорит в суде с местным самоуправлением — последнее выступает против строительства карьера. До сих пор департамент в судах не проигрывал.

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