В карьере Вяо, расположенном под боком у Ласнамяэ, идет серьезная работа: молотами дробят на куски слои плитняка. Вместо взрывов сейчас слои разрушают гидромолотами, чтобы минимизировать возможные потери сырья. После этого через разные сита мелкую щебенку отмывают от песка. Промываются и возникшие за годы горы известняковой золы, возникающую в результате чего глину используют для рекультивации карьера, пишет Postimees.
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В столице может возникнуть дефицит щебня, но новый карьер у своего дома никто видеть не хочет
В столице может возникнуть дефицит щебня, но новый карьер у своего дома никто видеть не хочет
Предприятие прогнозирует, что примерно через четыре года плитняковый щебень станет в Харьюмаа дефицитом, поскольку и карьеры Харку, и Väo Paas OÜ начинают исчерпываться. Противостояние против строительства новых карьеров вокруг столицы очень большое, но если щебень начнут возить издалека, это принесет значительный рост цен. По словам Либмана, возить щебень для стройки целесообразно в радиусе 30-50 километров, поскольку иначе цена вырастет в два раза.
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