В столице может возникнуть дефицит щебня, но новый карьер у своего дома никто видеть не хочет

Предприятие прогнозирует, что примерно через четыре года плитняковый щебень станет в Харьюмаа дефицитом, поскольку и карьеры Харку, и Väo Paas OÜ начинают исчерпываться. Противостояние против строительства новых карьеров вокруг столицы очень большое, но если щебень начнут возить издалека, это принесет значительный рост цен. По словам Либмана, возить щебень для стройки целесообразно в радиусе 30-50 километров, поскольку иначе цена вырастет в два раза.

Он считает, что проблему дефицита решило бы начало использования новой территории добычи. LfoE планирует построить в волости Йыэляхтме карьер Маарду-3, приготовление к началу использования которого продолжается уже четыре года. Однако Департамент окружающей среды, ведущий производство по выдаче лицензии на добычу, спорит в суде с местным самоуправлением — последнее выступает против строительства карьера. До сих пор департамент в судах не проигрывал.