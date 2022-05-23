Вышедший около семи утра на работу сотрудник Музея полиции в Раквере застал то ли запоздавшего, то ли раннего посетителя. Какой-то мужчина спал крепким сном в полицейской «Ниве», стоящей во дворе музея.
Фото ⟩ Бурные выходные: пьяный мужчина пробрался в музей и уснул в раритетном полицейском автомобиле
«Когда мне позвонил работник и прислал фотографии, я сначала не поверил, подумал, что он затащил в машину какое-то чучело, — смеясь, сказал Virumaa Teataja директор музея Андрус Ээсмаа. - Но все-таки самый настоящий человек».
Как посторонний попал во двор Музея полиции, Ээсмаа не знает. «Вероятно, ему пришлось ночью перелезать через забор, — предположил он. - Уставшим он был в любом случае. Мы вызвали полицию. Он был на самом деле вежлив, извинился за то, что пришел к нам в гости без разрешения. Но, насколько мы поняли из беседы с ним и полицией, у было полное приключений воскресенье, он также контактировал с полицией».
Музей полиции был открыт в Раквере в 2013 году, и это уже второй раз, когда его посещают ночью. В прошлый раз туда пришла компания молодых людей и судьба их была еще более трагикомичной - они каким-то образом ухитрились запереться в арестной камере стоявшего во дворе полицейского автобуса, а после отчаялись и сами вызвали для себя полицию.
Ээсмаа сказал, что он уже снял замки из этого автобуса, поскольку пять или шесть раз в месяц и в течение дня случалось, что кто-то там застревал.