Фото ⟩ Бурные выходные: пьяный мужчина пробрался в музей и уснул в раритетном полицейском автомобиле

«Когда мне позвонил работник и прислал фотографии, я сначала не поверил, подумал, что он затащил в машину какое-то чучело, — смеясь, сказал Virumaa Teataja директор музея Андрус Ээсмаа. - Но все-таки самый настоящий человек».

Как посторонний попал во двор Музея полиции, Ээсмаа не знает. «Вероятно, ему пришлось ночью перелезать через забор, — предположил он. - Уставшим он был в любом случае. Мы вызвали полицию. Он был на самом деле вежлив, извинился за то, что пришел к нам в гости без разрешения. Но, насколько мы поняли из беседы с ним и полицией, у было полное приключений воскресенье, он также контактировал с полицией».

Музей полиции был открыт в Раквере в 2013 году, и это уже второй раз, когда его посещают ночью. В прошлый раз туда пришла компания молодых людей и судьба их была еще более трагикомичной - они каким-то образом ухитрились запереться в арестной камере стоявшего во дворе полицейского автобуса, а после отчаялись и сами вызвали для себя полицию.