Узнайте о нюансах перепланировки своей таллиннской квартиры

«Тема перепланировки по-прежнему не теряет актуальности. Очень важно, чтобы все представители квартирных товариществ были осведомлены о требованиях и процессах в этой сфере. Также считаем важным, чтобы представители товариществ доводили информацию и до сведения всех собственников квартир, планирующих или осуществляющих перепланировку своего жилища», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

О переоборудовании квартир расскажут на инфоднях представители строительного отдела Таллинского департамента городского планирования, при необходимости на вопросы ответит архитектор управы района Ласнамяэ. На информационных днях будут затронуты темы подачи и обработки строительных проектов в случае переоборудования квартир, роли правления квартирного товарищества в процедуре реализации строительных проектов и проведения перепланировки без изменения несущих конструкций.

Ожидается, что в мероприятии примут участие председатели и члены правления, а также представители обслуживающих фирм и прочие представители квартирных товариществ.