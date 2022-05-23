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Узнайте о нюансах перепланировки своей таллиннской квартиры

rus.postimees.ee
Узнайте о нюансах перепланировки своей таллиннской квартиры
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Панельный дом в Ласнамяэ. Снимок иллюстративный.
Панельный дом в Ласнамяэ. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

25 и 26 мая в здании управы района Ласнамяэ (Палласти, 54) состоятся информационные дни для квартирных товариществ. 25 мая инфодень пройдет на эстонском, а 26 мая – на русском языке.

«Тема перепланировки по-прежнему не теряет актуальности. Очень важно, чтобы все представители квартирных товариществ были осведомлены о требованиях и процессах в этой сфере. Также считаем важным, чтобы представители товариществ доводили информацию и до сведения всех собственников квартир, планирующих или осуществляющих перепланировку своего жилища», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

О переоборудовании квартир расскажут на инфоднях представители строительного отдела Таллинского департамента городского планирования, при необходимости на вопросы ответит архитектор управы района Ласнамяэ. На информационных днях будут затронуты темы подачи и обработки строительных проектов в случае переоборудования квартир, роли правления квартирного товарищества в процедуре реализации строительных проектов и проведения перепланировки без изменения несущих конструкций.

Ожидается, что в мероприятии примут участие председатели и члены правления, а также представители обслуживающих фирм и прочие представители квартирных товариществ.

Управа района Ласнамяэ по-прежнему ждет предложений от представителей квартирных товариществ и обслуживающих фирм относительно того, какие темы им было бы интересно обсудить на инфоднях для квартирных товариществ в дальнейшем. Предложения можно присылать на электронную почту.

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