Президент Карис отправится на Всемирный экономический форум в Давос, главной темой которого станет российская агрессия

В рамках экономического форума в Давосе президент Алар Карис примет участие в панельной дискуссии с президентами Польши Анджеем Дудой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом о будущем «Инициативы трех морей» и ее потенциале обеспечения Европейской безопасности.

В рамках панельной дискуссии, посвященной соседям Европейского Союза, президент Карис обсудит с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей, с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом, каким должно быть будущее политики соседства Европейского Союза, учитывая российскую агрессию в Украине.

Президент Эстонии примет участие в обеденном совещании американской журналистки и старшего редактора газеты Washington Post Лалли Уэймут, посвященном внешней политике. В нём примут участие ведущие политики, лидеры общественного мнения и международного бизнеса со всей Европы и мира. Президент Карис сосредоточится на изменившейся безопасности Европы и России.

В рамках Экономического форума Глава государства встретится с крупными международными компаниями, такими как Google Jigsaw и Coursera. Президент Карис также встретится в Давосе с Клаусом Швабом, основателем и генеральным директором Всемирного экономического форума.

Запланировано также проведение главой эстонского государства ряда двусторонних встреч, в том числе с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — это швейцарская некоммерческая организация, которая ежегодно проводит саммит на горном курорте Давос в восточной Швейцарии. Форум объединяет лидеров международного бизнеса, ведущих мировых политиков, представителей интеллигенции и журналистов для обсуждения глобальных проблем.