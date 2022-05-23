Разбушевавшийся клиент давил посетителей уличного кафе машиной

Во время словесной перепалки хулиган схватил деревянную дубину и начал угрожать одному из отдыхающих. После этого он запрыгнул в свой автомобиль и начал сшибать им выставленные на улице столики, за которыми сидели люди. К счастью, никто из присутствовавших не пострадал. Другие находившиеся на мероприятии люди быстро отреагировали, вытащили нарушителя из машины и передали его полиции.