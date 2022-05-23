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Разбушевавшийся клиент давил посетителей уличного кафе машиной

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Разбушевавшийся клиент давил посетителей уличного кафе машиной
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Полиция
Полиция Фото: Marko Saarm

В минувшее воскресенье в центра Таллинна на улице Весивярава произошел инцидент, в ходе которого 38-летний мужчина устроил скандал с находившимися на уличном мероприятии людьми.

Во время словесной перепалки хулиган схватил деревянную дубину и начал угрожать одному из отдыхающих. После этого он запрыгнул в свой автомобиль и начал сшибать им выставленные на улице столики, за которыми сидели люди. К счастью, никто из присутствовавших не пострадал. Другие находившиеся на мероприятии люди быстро отреагировали, вытащили нарушителя из машины и передали его полиции.

Для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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