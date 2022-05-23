«Мы ухо востро держим»: Лукашенко заявил Путину, что НАТО планирует захватить запад Украины

«Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, что они (политики) уже делают шаги для того, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы – поляки, натовцы – выйти, "помочь" таким образом забрать, как в 1939 году западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и в отношении Западной Беларуси. Поэтому мы ухо остро держим», - заявил Лукашенко.