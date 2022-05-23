Глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал российскому президенту Владимиру Путину о "планах НАТО и Польши забрать западную Украину".
«Мы ухо востро держим»: Лукашенко заявил Путину, что НАТО планирует захватить запад Украины
Об этом пишет белорусское госСМИ BELTA.
«Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, что они (политики) уже делают шаги для того, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы – поляки, натовцы – выйти, "помочь" таким образом забрать, как в 1939 году западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и в отношении Западной Беларуси. Поэтому мы ухо остро держим», - заявил Лукашенко.
Более того, белорусский глава прогнозирует, что "украинцам придется нас (Лукашенко и Путина - прим.) просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины". Лукашенко заявил, что проблемы Украины "придется решать России и Беларуси".