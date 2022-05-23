В воскресенье, 21 мая, в финале Кубка Эстонии по футболу команда из Пайде в дополнительное время обыграла столичный "Нымме Калью" со счетом 1:0 - "Пайде" впервые стал обладателем кубка страны, сообщает rus.err.ee.
«Пайде» обыграл «Нымме Калью» и стал обладателем Кубка Эстонии по футболу
«Пайде» обыграл «Нымме Калью» и стал обладателем Кубка Эстонии по футболу
В основное время матча зрители голов не увидели.
На 97-й минуте пайдесцы могли выйти вперед, поскольку за фол вратаря "Нымме Калью" Марко Меэритса на Сергее Мошникове арбитр назначил пенальти, однако Меэритс парировал удар Деабеаса Овусу-Секьере. На 109-й минуте команде из Пайде удалось открыть счет - отличился Сийм Лутс.
"Пайде" заработал путевку в еврокубки.
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