Бывшая фигуристка рассказала, как тренеры манипулировали судьями

«Когда болельщики задавали нам вопросы про места и баллы, мы стояли, кивали и вежливо улыбались. А что еще делать? Потом судьи подходили после соревнований и говорили: «Ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». И у тебя полный диссонанс в голове. Думаешь: «Для чего я тогда вообще катаюсь в этой группе, если так происходит?» Ладно, пусть будет так, если мы команда и потом все это компенсируем. Но когда тебе такое говорят судьи...» — сказала Шевченко.

Бывшая фигуристка не уточнила, на каких именно соревнованиях это произошло.