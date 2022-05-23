Победительница финала юниорского Гран-при, бывшая фигуристка Софья Шевченко, выступавшая в танцах на льду с Игорем Еременко, заявила «РИА Новости», что на соревнованиях судьи сообщали им о просьбах тренеров поставить их ниже других дуэтов, сообщает РБК.
Бывшая фигуристка рассказала, как тренеры манипулировали судьями
«Когда болельщики задавали нам вопросы про места и баллы, мы стояли, кивали и вежливо улыбались. А что еще делать? Потом судьи подходили после соревнований и говорили: «Ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». И у тебя полный диссонанс в голове. Думаешь: «Для чего я тогда вообще катаюсь в этой группе, если так происходит?» Ладно, пусть будет так, если мы команда и потом все это компенсируем. Но когда тебе такое говорят судьи...» — сказала Шевченко.
Бывшая фигуристка не уточнила, на каких именно соревнованиях это произошло.
По ее словам, в группе тренеров Ирины Жук и Александра Свинина они не соревновались с первой парой — Александрой Степановой и Иваном Букиным. «Вопрос в том, что были пары, с которыми мы соревновались на равных. Мы не были готовы постоянно вставать под них только потому, что это было выгодно. Мы не маленькие и понимали, что происходит, но нам никогда не могли об этом открыто сказать. Дескать, ребят, сейчас мы ведем первую пару, а вы потерпите», — сказала Шевченко.