Россия столкнулась с дефицитом камней для керлинга. Параллельный импорт становится реальностью

Производители камней для керлинга не хотят поставлять их в Россию, и это ставит под угрозу подготовку спортсменов, заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

«Производители в мире отказались возить камни в Россию. Что касается китайских производителей, то здесь нет понимания. И готовить команды без этого невозможно», — сказал Свищев).

Олимпийские камни для керлинга имеют размеры 278 мм в диаметре, 136 мм в высоту и весят по 20 кг. Гранит для изготовления камней добывают на острове Эйлса-Крейг в Шотландии (считается лучшим) и в валлийском Трефоре.

Свищев обратился к Минпромторгу с предложением разрешить параллельный импорт спортивных товаров, которые нельзя оперативно произвести в стране. «Как вы знаете, Минпромторг разработал проект на разрешение «серого» импорта в РФ. Никакого спортивного оборудования там нет. Может быть, есть смысл внести туда ряд спортивных товаров, которые мы не можем произвести быстро без разработок проектных институтов», — сказал Свищев, которого цитирует «Матч ТВ».

Заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова в ответ заявила, что «этот список абсолютно живой, поэтому мы все рассмотрим».