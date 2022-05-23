Пн, 23.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Случайно проезжавшие мимо охранники эвакуировали из горящего дома семь человек

rus.postimees.ee
Случайно проезжавшие мимо охранники эвакуировали из горящего дома семь человек
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments 1
Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Malev Toom

В ночь на субботу в Тарту случайно проезжавший мимо патруль G4S эвакуировал из горящего дома несколько человек.

Патруль G4S совершал обычный обход и увидел пламя на втором этаже двухэтажного малоквартирного дома. Перед домом стоял человек, который как раз вызывал спасателей, однако охранники G4S Эдгарт Языков и Майкел Иванов приступили к эвакуации людей еще до прибытия пожарных.

«Сотрудники экипажа постучали в дверь и как можно громче шумели, чтобы разбудить людей. Им удалось эвакуировать из здания семь человек. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли выбраться из дома еще одному человеку и незамедлительно приступили к тушению возгорания», – прокомментировал несчастный случай руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

По словам патрульных охранников, они знали, что спасатели скоро прибудут, но почувствовали необходимость немедленно отреагировать на ситуацию. «Когда мы вошли в дом, он был заполнен густым дымом. Мы принципиально вошли в этот дым, чтобы обойти все квартиры», – рассказали Языков и Иванов.

По информации Спасательного департамента, причиной пожара стала сгоревшая на плите еда, жилец квартиры пытался потушить возгорание водой, из-за чего загорелась вся кухня. «Если на сковороде пригорает или загорается еда, ее нельзя тушить водой. Когда горящий жир тушат водой, пожар становится во много раз страшнее. Из-за этого происходит взрыв, огонь разносит по сторонам. Вместо этого надо при возможности безопасным образом выключить плиту и потушить огонь. В идеале следует иметь дома противопожарное полотно или огнетушитель, которые быстро потушат пламя. Если ни того, ни другого нет, найдите что-то трудновозгораемое, чем можно погасить огонь, например, толстый ковер или большую крышку», – посоветовал Тууль.

Пока неизвестно, у скольких жильцов малоквартирного дома имелся датчик дыма и угарного газа. Однако по словам патруля, звук сработавшего датчика раздавался не в каждой квартире.

«На первом этаже мы услышали в одной квартире дымовой датчик, но на втором этаже мы сами разбудили одну семью, чья квартира была в густом дыму, однако датчика слышно не было», – рассказали Языков и Иванов, по словам которых, находившиеся в квартире люди были сонными и сначала не восприняли их слова всерьез.

Результаты исследования, недавно проведенного G4S, показали, что дымовой датчик имеется у 95 процентов домохозяйств Эстонии. В виде процентов это много, но по сути это означает, что 29 000 семей Эстонии ежедневно рискуют своей собственной жизнью и жизнью своих близких.

Ключевые слова
Наверх