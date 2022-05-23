Случайно проезжавшие мимо охранники эвакуировали из горящего дома семь человек

Патруль G4S совершал обычный обход и увидел пламя на втором этаже двухэтажного малоквартирного дома. Перед домом стоял человек, который как раз вызывал спасателей, однако охранники G4S Эдгарт Языков и Майкел Иванов приступили к эвакуации людей еще до прибытия пожарных.

«Сотрудники экипажа постучали в дверь и как можно громче шумели, чтобы разбудить людей. Им удалось эвакуировать из здания семь человек. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли выбраться из дома еще одному человеку и незамедлительно приступили к тушению возгорания», – прокомментировал несчастный случай руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

По словам патрульных охранников, они знали, что спасатели скоро прибудут, но почувствовали необходимость немедленно отреагировать на ситуацию. «Когда мы вошли в дом, он был заполнен густым дымом. Мы принципиально вошли в этот дым, чтобы обойти все квартиры», – рассказали Языков и Иванов.

По информации Спасательного департамента, причиной пожара стала сгоревшая на плите еда, жилец квартиры пытался потушить возгорание водой, из-за чего загорелась вся кухня. «Если на сковороде пригорает или загорается еда, ее нельзя тушить водой. Когда горящий жир тушат водой, пожар становится во много раз страшнее. Из-за этого происходит взрыв, огонь разносит по сторонам. Вместо этого надо при возможности безопасным образом выключить плиту и потушить огонь. В идеале следует иметь дома противопожарное полотно или огнетушитель, которые быстро потушат пламя. Если ни того, ни другого нет, найдите что-то трудновозгораемое, чем можно погасить огонь, например, толстый ковер или большую крышку», – посоветовал Тууль.

Пока неизвестно, у скольких жильцов малоквартирного дома имелся датчик дыма и угарного газа. Однако по словам патруля, звук сработавшего датчика раздавался не в каждой квартире.

«На первом этаже мы услышали в одной квартире дымовой датчик, но на втором этаже мы сами разбудили одну семью, чья квартира была в густом дыму, однако датчика слышно не было», – рассказали Языков и Иванов, по словам которых, находившиеся в квартире люди были сонными и сначала не восприняли их слова всерьез.