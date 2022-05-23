Российский дипломат в Женеве подал в отставку: «Никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу»

«За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля сего года», — пишет Бондарев. По его словам развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и самое тяжкое преступление против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в стране процветающего демократического общества.

По мнению Бондарева, те кто развязал войну, хотят остаться у власти навсегда и жить в помпезных безвкусных дворцах, ходить на яхтах, по тоннажу и стоимости сравнимых со всем Военно-Морским флотом России, наслаждаясь неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью и ради этого готовы принести в жертву множество жизней.

«Тысячи россиян и украинцев уже погибли ради этой цели. К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИДа все время возрастал. Однако в последние годы это приобрело просто катастрофический масштаб, — подчеркивает Бондарев, — Вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов. Выстроена система, которая обманывает сама себя».

По его словам, министр Сергей Лавров прошёл путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру ядерным оружием.