Европейская комиссия советует Эстонии ввести пособия по страхованию от безработицы и для нестандартных форм занятости, а в целях охраны окружающей среды обновить автопарк пишет Rus.Err.ee.
Еврокомиссия рекомендует Эстонии увеличить пособия по безработице и обновить автопарк
В опубликованном в понедельник документе Еврокомиссия рекомендует Эстонии ускорить реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии, обеспечить трансграничное энергетическое соединение и сделать транспортный сектор более экологичным. Кроме того, Еврокомиссия придает большое значение укреплению системы социальной защиты и рекомендует Эстонии увеличить число получателей пособий по страхованию от безработицы: пособия должны быть распространены также в случае подработки и нестандартной формы занятости.
По оценке комиссии, в ближайшие полгода Эстонии придется учесть более высокие и непредвиденные расходы в связи с войной в Украине и ростом цен на энергоносители, поэтому государство должно быть готово быстро менять запланированные расходы в зависимости от ситуации.