Еврокомиссия рекомендует Эстонии увеличить пособия по безработице и обновить автопарк

В опубликованном в понедельник документе Еврокомиссия рекомендует Эстонии ускорить реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии, обеспечить трансграничное энергетическое соединение и сделать транспортный сектор более экологичным. Кроме того, Еврокомиссия придает большое значение укреплению системы социальной защиты и рекомендует Эстонии увеличить число получателей пособий по страхованию от безработицы: пособия должны быть распространены также в случае подработки и нестандартной формы занятости.