Фото ⟩ На побережье Вормси и Хийумаа обнаружено масштабное загрязнение

В настоящее время загрязнение обнаружено на северном и западном побережьях острова Вормси на участке протяженностью около 15 километров. На Хийумаа загрязнение (также в виде небольших частиц) было обнаружено на северо-восточном и северном побережьях на участке протяженностью около 50 километров. Загрязнение перемещается не по поверхности воды, а в приповерхностных слоях воды, и источник его не установлен.

«В обнаружении, очистке и координации работ участвовали волость Вормси, волость Хийумаа, Департамент окружающей среды, Спасательный департамент, а также привлекался Департамент полиции и погранохраны», — пояснил руководитель спасательного региона Хийу-Ляэнемаа Ханнес Аасма.

Это очень благоприятный для природы район с нерестилищами рыб и местами гнездования птиц. Пролив Вяйнамери, острова и акватория являются заповедными зонами.

Аасма сообщил, что с помощью волонтеров на Вормси очищено около пяти километров побережья, а на Хийумаа с помощью волонтеров работы по очистке начнутся сегодня вечером.

Фото: Päästeamet

«Моделирование показывает, что источник загрязнения находится севернее Вормси, но его следов на поверхности воды нет. Мы проверили это на основе спутникового мониторинга, наблюдений с воздуха и наблюдений за судами, движущимися в этом районе», — сказал гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

Вакра добавил, что наиболее опасен для окружающей среды жидкий мазут на поверхности воды, опасность для морских обитателей мелких частиц не так велика. Пока они не обнаружили загрязненных птиц. Однако он отметил, что важно собрать как можно больше кусков мазута.