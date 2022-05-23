В Дагестане школьница на линейке сказала: «Свободу Украине! Путин - черт!» Ей пришлось извиняться на камеру

Накануне в группе "Нетипичная Махачкала" было опубликовано видео со школьной линейки, на котором одна из учениц говорит в микрофон: "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!" В посте утверждалось, что видео было снято на последнем звонке в средней школе № 11 в городе Избербаш.

Вскоре в дагестанских пабликах появилось видео с извинениями школьницы. На видео, опубликованном в телеграм-канале "Дагестанские известия", она представляется и говорит, что сожалеет о своем поступке.

"Я просто хотела привлечь к себе внимание. В последнее время я переживала из-за экзаменов и на фоне всего этого поругалась со своей мамой. Я признаю свою ошибку и извиняюсь за то, что испортила всем праздник", - говорит девочка.

Также телеграм-канал опубликовал видео с извинениями матери школьницы. На нем женщина говорит, что сожалеет об "эмоциональном, необдуманном поступке, совершенном дочерью", и повторяет ее слова о сильном стрессе из-за экзаменов.

Также женщина заявила, что полностью поддерживает "курс президента Владимира Владимировича Путина" и "проводимую спецоперацию на территории Украины". "Искренне сожалею, что недоглядела, упустила что-то важное в воспитании дочери", - сказала она.

В телеграм-каналах без ссылок на источник сообщалось, что на выпускницу составили протокол о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), а на ее мать - о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП).

По информации источника "Кавказ.Реалии" (признано в России СМИ, выполняющим функции "иноагента") в правительстве республики, местные чиновники заставили девочку и ее мать публично извиняться после того, как мэру Избирбаша лично позвонил глава Дагестана Сергей Меликов "с требованием разобраться в случившемся". В администрации города отказались от комментариев изданию.

По подсчетам Би-би-си и "Медиазоны" (признано СМИ, выполняющим функции иноагента), Дагестан находится на первом месте по числу подтвержденных погибших на войне в Украине. По данным Би-би-си, с начала российского вторжения в Украину погибли как минимум 146 жителей республики.

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