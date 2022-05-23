В Балтийском море началось лазерное сканирование останков парома «Эстония»

Об этом сообщила пресс-служба центра, пояснив, что цель сканирования 3D – с помощью высокотехнологичного оборудования составить объемную модель останков парома и морского дна, а также выяснить, что представляет собой сейчас пространство автомобильной палубы судна.

Как пояснили в пресс-службе центра, научно-исследовательское судно под флагом Голландии VOS Sweet в понедельник утром прибыло к месту последнего упокоения парома «Эстония», экипаж сейчас тестирует и калибрует аппаратуру. Подводные работы будут продолжаться круглосуточно.

«Первым в очереди будет исследование пространства автомобильной палубы и находящихся на ней объектов. В частности, предстоит выяснить, какие части судна и палубы претерпели деформацию, как выглядят ведущие на палубу двери, вентиляционные отверстия, люки машинного отделения — важно убедиться, открыты они или закрыты», – сообщили в пресс-службе.

Директор центра OJK Рене Арикас рассказал, что затем будет просканирован корпус парома – его носовая часть, рампа, ее замки и петли, повреждения корпуса, корма и левый борт – повреждения на уровне шестой палубы: «Очень важно также сканировать в подробностях рельеф морского дна, в первую очередь там, где соприкасаются корпус парома и дно, окрестности того места, где находится судно. К аспектам высокой важности относятся также участки морского дна, прежде всего сосредоточимся на линии столкновения парома с морским дном и ее ближайшим окружением».

«Четвертая часть лазерного сканирования будет проведена, если исходя из сделанных в море предварительных оценок окажется, что район останков или то, что вокруг него, представляют особый интерес», – добавил Арикас.

Исследовательская группа интернациональная – в исследованиях участвуют эксперты из Эстонии, Швеции, Германии и Польши.

Из эстонского Центра расследования инцидентов с безопасностью и Шведского департамента по расследованию чрезвычайных происшествий участвуют в общей сложности три следователя. Работы во время морских исследований будут проводиться круглосуточно в течение 4-5 суток, в зависимости от погодных условий и подводной видимости.