Галерея ⟩ Самое большое в Эстонии море тюльпанов: даже посол Нидерландов захотел полюбоваться на эту красоту

Владелец мызы Кирна Реймо Лилиенталь сказал Järva Teataja, что теплая погода на выходных сделала свое дело в приусадебном парке, и 80 процентов из десятков тысяч тюльпанов расцвели.
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Лиленталь добавил, что на этой неделе даже посол Нидерландов приедет посмотреть на красоту тюльпанов. «Продолжительность цветения тюльпанов зависит от погоды, но, вероятно, это должно продлиться две или три недели», — сказал он.
Никто не может точно сказать, сколько тюльпанов растет в приусадебном саду, но в прошлом году было посажено 11 000 луковиц тюльпанов, а в последний раз — целых 65 000 луковиц.
С осени прошлого года в приусадебном саду работает новый садовник Эве Самма, которая, принимая во внимание советы и видение главы Elise Aed OÜ Реэлики Марранд, заставила тюльпаны расти так, чтобы период цветения затронул большее количество недель: когда одни цветы отцвели, началось цветение у других. «Так сезон цветения организован на больших полях тюльпанов в Нидерландах, куда я поехала этой весной, чтобы улучшить свои знания», - сказала хозяйка мызы Кирна Туули Орг, добавив, что когда-то ее мечтой было иметь такой же парк тюльпанов в Кирна как Кекенхоф в Нидерландах.
Орг посоветовала местным жителям Ярвамаа посещать Кирну в будние дни, а не в выходные. «На самом деле к нам можно приходить много раз, потому что цветы и цвета на клумбах меняются», — сказала она.