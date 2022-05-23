Галерея ⟩ Самое большое в Эстонии море тюльпанов: даже посол Нидерландов захотел полюбоваться на эту красоту

Лиленталь добавил, что на этой неделе даже посол Нидерландов приедет посмотреть на красоту тюльпанов. «Продолжительность цветения тюльпанов зависит от погоды, но, вероятно, это должно продлиться две или три недели», — сказал он.

Никто не может точно сказать, сколько тюльпанов растет в приусадебном саду, но в прошлом году было посажено 11 000 луковиц тюльпанов, а в последний раз — целых 65 000 луковиц.

С осени прошлого года в приусадебном саду работает новый садовник Эве Самма, которая, принимая во внимание советы и видение главы Elise Aed OÜ Реэлики Марранд, заставила тюльпаны расти так, чтобы период цветения затронул большее количество недель: когда одни цветы отцвели, началось цветение у других. «Так сезон цветения организован на больших полях тюльпанов в Нидерландах, куда я поехала этой весной, чтобы улучшить свои знания», - сказала хозяйка мызы Кирна Туули Орг, добавив, что когда-то ее мечтой было иметь такой же парк тюльпанов в Кирна как Кекенхоф в Нидерландах.