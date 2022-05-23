В Хааберсти любителей выпить в общественных местах будут призывать к порядку

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, район Хааберсти пользовался услугами охранной фирмы и в предыдущие годы. Нанимая охранную фирму, управа преследует конкретную цель – обеспечение безопасности и правопорядка около торговых центров района, а также на крупных спортивных площадках и в зонах отдыха. «Главное внимание охранной фирмы направлено на центры Нурменуку и Ярвеотса, магазин Куллеркупу, пруд Ыйсмяэ, зоны отдыха Ярвеотса и озера Харку, а также на обеспечение правопорядка рядом с крупными игровыми площадками», – сказал Сильянов и добавил, что главной проблемой района являются употребляющие алкоголь в общественных местах района граждане, которые массово появляются там с наступлением хорошей погоды. «В предыдущие годы сотрудничество с охранной фирмой было продуктивным и употребляющих алкоголь в общественных местах становилось в разы меньше», – подчеркнул старейшина и выразил надежду, что и в этот раз данная мера будет эффективной.

«Основной акцент патрульного экипажа направлен на контроль за соблюдением запрета распития алкогольных напитков в общественных местах, предупреждение случаев вандализма с городскими сооружениями и инвентарем, а также вмешательство в ситуацию в случае нарушения общественного порядка. Охранная услуга оказывается ежедневно и в нее входит как пеший патруль района, так и патруль на машине. При оказании охранной услуги фирма тесно сотрудничает с муниципальной полицией и полицией», – рассказал старейшина.

По словам руководителя отдела мобильных услуг фирмы Forus Security Кристо Конкса, фирма не первый год оказывает подобную услугу в других регионах по всей Эстонии. «Приятно начать сотрудничество и с управой района Хааберсти. Необходимость предложить дополнительное чувство безопасности и поддержу жителям, а также обеспечить сохранность имущества, без сомнения важное составляющее общей безопасности района. В патруле работают опытные охранники, которые умеют наладить продуктивное сотрудничество с полицией. Также, в случае необходимости, будем помогать в устранении других проблем, например, в наши задачи также входит оповещение об открытых люках», – добавил Конкс.