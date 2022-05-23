Эстонию захватывает новый инвазивный вид: в холодную погоду они компанией вторгаются в дом

Одиночные находки прошлого года в Эстонии показывают, что, к сожалению, у нас устойчиво приживается очередной чужеродный вид. Так обстоит дело с азиатской божьей коровкой-арлекином, которая, помимо всего прочего, имеют неприятную привычку проникать в жилые помещения в огромных количествах при холодной погоде.
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Тоомас Эсперк, доцент Института экологии и наук о земле Тартуского университета, сообщил, что божья коровка-арлекин, или Гармония изменчивая (Harmonia axyridis), вероятно, является самой известной и наиболее изученной божьей коровкой, что, учитывая общую известность и узнаваемость божьих коровок, уже само по себе говорящее обстоятельство.
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