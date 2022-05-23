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Эстонию захватывает новый инвазивный вид: в холодную погоду они компанией вторгаются в дом

Рауль Ранне
Эстонию захватывает новый инвазивный вид: в холодную погоду они компанией вторгаются в дом
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Впервые божью коровку-арлекина заметили в Эстонии прошлым летом в Тарту.
Впервые божью коровку-арлекина заметили в Эстонии прошлым летом в Тарту. Фото: Uku Paal

Одиночные находки прошлого года в Эстонии показывают, что, к сожалению, у нас устойчиво приживается очередной чужеродный вид. Так обстоит дело с азиатской божьей коровкой-арлекином, которая, помимо всего прочего, имеют неприятную привычку проникать в жилые помещения в огромных количествах при холодной погоде.

Тоомас Эсперк, доцент Института экологии и наук о земле Тартуского университета, сообщил, что божья коровка-арлекин, или Гармония изменчивая (Harmonia axyridis), вероятно, является самой известной и наиболее изученной божьей коровкой, что, учитывая общую известность и узнаваемость божьих коровок, уже само по себе говорящее обстоятельство.

Однако при этом любопытно, что это одна из наиболее трудно узнаваемых божьих коровок - рисунок надкрылий половозрелых особей этого вида может варьироваться от желтого, красного, оранжевого до коричневого и черного, а характерные для божьих коровок пятна могут быть как черными ( если основной цвет крыльев не черный) так и красными (если основной цвет крыльев черный).

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