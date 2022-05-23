Фото ⟩ «Иногда кажется, что это случилось не с нами»: душераздирающие кадры, снятые в больницах Украины

В 2009 году Моренатти сам потерял левую ногу во время освещения конфликта в Афганистане. «Когда вы становитесь частью сообщества людей с инвалидностью, в вас неизбежно развивается дух товарищества, поэтому мне интересно освещать войну за линией фронта, документировать накопленный болезненный опыт», — объяснил свое внимание к теме фотограф.

«Медуза» опубликовала истории героев этих фотографий.

Яна и Наташа

Восьмого апреля 11-летняя Яна вместе с мамой Натальей и братом Яриком поехала на вокзал в Краматорск, чтобы эвакуироваться из города. Брат остался охранять вещи, мама с дочкой отошли, чтобы купить чаю.

В этот момент по вокзалу ударила ракета.

Наталья помнит, что упала на землю, обернулась и стала искать дочь. Та лежала в крови и плакала.

Девочка потеряла две ноги — одну чуть выше щиколотки, другую ниже колена. Наташа потеряла левую ногу ниже колена. Брат не пострадал. Теперь именно он заботится о сестре и маме, пока они в больнице. Муж Натальи воюет на фронте.

«Иногда кажется, что это случилось не с нами», — говорит Наталья в слезах. Ей хочется помочь дочери, но она может только поддержать ее со своей больничной койки.

Яна скучает по дому и друзьям и с нетерпением ждет, когда ей поставят протезы.

11-летняя Яна и 43-летняя Наталья. Фото: Emilio Morenatti

Антон

В конце марта 22-летний военный медик Антон Гладун, участвовавший в боях на востоке Украины, перестал выходить на связь. Его мать Лидия не получала от него вестей около трех недель, пока не узнала, что он находится в военном госпитале.

Придя в себя, Антон позвонил матери и попросил принести ему одежду. Он предупредил, что обувь ему больше не понадобится.

Антон считает, что попал под обстрел кассетными боеприпасами. Осколки попали в обе ноги и левую руку — их пришлось ампутировать.

Несколько дней Антон находился в коме. Придя в себя, он обрадовался тому, что выжил. Теперь он хочет поскорее получить протезы и работает с психологом, чтобы справиться с кошмарами. Его военная карьера окончена, после реабилитации Антон хотел бы работать в IT.

22-летний Антон. Фото: Emilio Morenatti

Саша

Четвертого апреля 38-летний Александр Гороховский вышел из бомбоубежища в Бобровице в Черниговской области и решил сфотографировать дома, разрушенные обстрелами. Боец территориальной обороны принял Сашу за шпиона и выстрелил ему в ногу.

Александра полтора часа допрашивали в полицейском участке перед тем, как доставить в больницу. А из нее Сашу переправили в киевский госпиталь, где врачи решили, что, чтобы сохранить Александру жизнь, им придется ампутировать ему ногу. Саша узнал об этом уже после операции — когда очнулся.