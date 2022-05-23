В Associated Press вышел фоторепортаж о людях, которые потеряли части тела во время войны в Украине. Эту историю снял фотокорреспондент Эмилио Моренатти.
Фото ⟩ «Иногда кажется, что это случилось не с нами»: душераздирающие кадры, снятые в больницах Украины
В 2009 году Моренатти сам потерял левую ногу во время освещения конфликта в Афганистане. «Когда вы становитесь частью сообщества людей с инвалидностью, в вас неизбежно развивается дух товарищества, поэтому мне интересно освещать войну за линией фронта, документировать накопленный болезненный опыт», — объяснил свое внимание к теме фотограф.
«Медуза» опубликовала истории героев этих фотографий.
Яна и Наташа
Восьмого апреля 11-летняя Яна вместе с мамой Натальей и братом Яриком поехала на вокзал в Краматорск, чтобы эвакуироваться из города. Брат остался охранять вещи, мама с дочкой отошли, чтобы купить чаю.
В этот момент по вокзалу ударила ракета.
Наталья помнит, что упала на землю, обернулась и стала искать дочь. Та лежала в крови и плакала.
Девочка потеряла две ноги — одну чуть выше щиколотки, другую ниже колена. Наташа потеряла левую ногу ниже колена. Брат не пострадал. Теперь именно он заботится о сестре и маме, пока они в больнице. Муж Натальи воюет на фронте.
«Иногда кажется, что это случилось не с нами», — говорит Наталья в слезах. Ей хочется помочь дочери, но она может только поддержать ее со своей больничной койки.
Яна скучает по дому и друзьям и с нетерпением ждет, когда ей поставят протезы.
Антон
В конце марта 22-летний военный медик Антон Гладун, участвовавший в боях на востоке Украины, перестал выходить на связь. Его мать Лидия не получала от него вестей около трех недель, пока не узнала, что он находится в военном госпитале.
Придя в себя, Антон позвонил матери и попросил принести ему одежду. Он предупредил, что обувь ему больше не понадобится.
Антон считает, что попал под обстрел кассетными боеприпасами. Осколки попали в обе ноги и левую руку — их пришлось ампутировать.
Несколько дней Антон находился в коме. Придя в себя, он обрадовался тому, что выжил. Теперь он хочет поскорее получить протезы и работает с психологом, чтобы справиться с кошмарами. Его военная карьера окончена, после реабилитации Антон хотел бы работать в IT.
Саша
Четвертого апреля 38-летний Александр Гороховский вышел из бомбоубежища в Бобровице в Черниговской области и решил сфотографировать дома, разрушенные обстрелами. Боец территориальной обороны принял Сашу за шпиона и выстрелил ему в ногу.
Александра полтора часа допрашивали в полицейском участке перед тем, как доставить в больницу. А из нее Сашу переправили в киевский госпиталь, где врачи решили, что, чтобы сохранить Александру жизнь, им придется ампутировать ему ногу. Саша узнал об этом уже после операции — когда очнулся.
«Как они посмели сделать все это без моего согласия?» — возмущается он. В прошлом Саша любил играть в настольный теннис и путешествовать. Теперь он не знает, сможет ли снова заниматься спортом.
Саша проходит реабилитацию с психологом (в том числе и зеркальную терапию для уменьшения фантомных болей) и старается не вспоминать о днях, когда получил ранение: «Нет смысла. Ты ничего не можешь изменить».
Олена
Сорокапятилетняя Олена Витер потеряла левую ногу 14 марта во время обстрела села Розважив Киевской области. Этот же взрыв убил ее 14-летнего сына Ивана.
Отец похоронил ребенка прямо в их саду, под кустом калины: из-за боев родители Ивана не смогли добраться до кладбища.
«Я думала: „Почему Бог оставил меня в живых?“» — вспоминает Олена. Услышав, что Иван мертв, она умоляла соседа застрелить ее.
Теперь ей нужно привыкать к жизни без сына и без ноги. Раньше она танцевала и занималась спортом — теперь старается не думать о том, как будет снова учиться ходить.
Олена считает, что осталась в живых не просто так: возможно, у нее есть миссия — помогать другим или собрать деньги на музыкальную школу в честь погибшего сына-музыканта.
«Я до сих пор не принимаю себя такой, — рассказывает Олена. — Я должна научиться жить. Но как? Пока не знаю».
Настя
В подвале в Чернигове, где от обстрелов укрывалось больше 120 человек, уже несколько дней не было воды и электричества. Тогда 21-летняя Настя Кузик, которая пряталась здесь вместе с семьей с начала войны, решила ненадолго выбраться на улицу и дойти до дома своего брата неподалеку.
Возвращаясь, Настя услышала звуки подлетающих снарядов и побежала к убежищу. Она была у самого входа, когда взрывная волна сбила ее с ног. Настя потеряла сознание. Когда она очнулась, ее брат был рядом и твердил ей, что все будет хорошо. Настю госпитализировали, врачам не удалось спасти ее правую ногу — ее ампутировали выше колена.
Настя всегда хотела поступить в университет в Германии. Сейчас она проходит реабилитацию в Лейпциге, куда ее эвакуировали в начале мая.