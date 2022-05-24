Микко: рациональному Западу приходится иметь дело с лишенной всякой рациональности Россией

В российском руководстве вообще сейчас нет людей, которые мыслили бы и вели себя рационально. Таких людей нет и в российском правительстве. Поэтому Россию можно назвать государством, которое действует нерациональным образом. И большая проблема состоит в том, что Запад привык находить для прекращения конфликтов рациональные решения, а Россия отвечает на попытки поиска таких решений лишенным всякой рациональности поведением. По сути, это историческое философское противоречие, которое будет сохраняться и в будущем.

Поэтому я предполагаю, что никто сейчас не может сказать, что будет в ближайшее время твориться в России. Думаю, даже Путин не может этого сказать. Конечно, у Путина и у других высших российских руководителей имеется какой-то большой политический план, который состоит в том, чтобы обеспечить России существенное влияние на постсоветское пространство. Прежде всего — на Украину, Молдову, Грузию, но также и на Эстонию, Латвию и Литву. И, вполне вероятно, даже и на пространство бывшего Варшавского договора. Сильно сомневаюсь, что Путину удастся реализовать этот план, но, во всяком случае, если говорить о карте Европы, Путин явно имеет соответствующие амбиции.

- Британская разведка вчера в своей сводке о ходе войны указала, что плохая тактическая подготовка на уровне отдельных подразделений российской армии, привычка командования повторять ошибки, а также недостаточная поддержка с воздуха привели к тому, что российская армия за три месяца понесла в Украине потери, похожие на потери за девять лет советской кампании в Афганистане. Предполагается, что по мере роста этих потерь они будут становиться все более очевидными для населения РФ, и недовольство общественности войной может вырасти. Действительно ли российскую армию ждут такие потери, что смягчить гнетущий эффект от них не сможет даже российская пропаганда?

- Для начала стоит заметить, что пока об этих потерях в России почти никто ничего не знает. Это результат работы российской пропаганды. Но если говорить о Путине, то ему абсолютно все равно, сколько людей погибнет в этой войне, причем его не беспокоят не только украинские, но и российские потери.

Если обратиться к истории, то легко заметить, что в войнах Россия всегда теряет погибшими очень большое количество людей. Это можно заметить и на примере второй мировой войны, если сравнить потери, понесенные Советским Союзом и другими странами антигитлеровской коалиции. Между Россией и западным миром всегда существовали огромные отличия в отношении к ценности человеческой жизни, так что где проходит та грань, после которой в России недовольство войной может вылиться в какие-то потрясения, сказать очень сложно.