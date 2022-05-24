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Микко: рациональному Западу приходится иметь дело с лишенной всякой рациональности Россией

Павел Соболев
Микко: рациональному Западу приходится иметь дело с лишенной всякой рациональности Россией
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  • Украина сейчас остро нуждается в оружии, а не в конфискации замороженных российских активов
  • Даже Путин точно не представляет, что будет происходить в России в ближайшее время
  • В России и в западном мире исторически по-разному относятся к ценности человеческой жизни

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, директор Высших курсов национальной обороны и безопасности Мадис Микко среди прочего ответил на вопросы, касающиеся инициатив по направлению на восстановление Украины замороженных активов Центробанка РФ, а также колонки о Владимире Путине, написанной Алексеем Навальным для издания Time.

- Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили совместное обращение в структуры ЕC, в котором призвали конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины. В письме, подписанном министрами финансов четырех стран, отмечаетcя, что только активы российского Центробанка, замороженные ЕС и его союзниками, оцениваются примерно в 300 миллиардов долларов. Четыре государства настаивают, что значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской агрессии, должна быть покрыта Россией. Найдет ли эта инициатива широкую поддержку у остальных стран ЕС?

- Я думаю, что для Украины сейчас самый главный вопрос состоит не в деньгах, а в том, чтобы как можно быстрее получать вооружения. Если же говорить о замороженных российских резервах, то они же не являются собственностью Путина. Они принадлежат российскому народу. Я думаю, что еще остается время для того, чтобы обсуждать судьбу этих денег и запускать необходимые процедуры по бюрократическим каналам, но самое главное — это обеспечить конкретную помощь Украине, а Украина сейчас острее всего нуждается в поставках оружия.

Вопрос конфискации этих российских активов — он все-таки по большей части политический. Я думаю, что подавляющее большинство стран и конкретно Евросоюза, и всего так называемого «коллективного Запада» поддерживают идею направления этих средств на нужды Украины. Однако не стоит забывать о том, что очень многие, например, яхты, принадлежавшие российским олигархам или даже российскому государству, до сих пор остаются замороженными. Это имущество до сих пор юридически не конфисковано у собственников. Они не могут им пользоваться, но юридически продолжают им владеть.

Западные страны, конечно, будут стараться с соблюдением всех юридических норм конфисковывать замороженные российские активы. Но я не думаю, что это является сейчас самой важной задачей.

- Журнал Time опубликовал вчера список ста самых влиятельных людей текущего года. В него вошли Владимир Зеленский и Владимир Путин. Тексты о них написали соответственно Джо Байден и Алексей Навальный. Байден написал, что Зеленский оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина будет существовать долго, а ее народ в конечном итоге придет к демократическому будущему. Навальный в своем тексте указал, что Путин напомнил людям, что путь, начинающийся с небольших фальсификаций выборов, всегда заканчивается диктатурой, а диктатура всегда ведет к войне. Можно ли сказать, что заказ статьи о Путине именно Навальному — это своего рода сигнал Запада о том, какие изменения Запад хочет увидеть в России?

- Я думаю, что Навальный действительно воспринимается Западом как возможный символ желаемых перемен в РФ. А заказ ему статьи о Путине — это, скорее, ободряющий сигнал для российской оппозиции, для российских демократических сил. Однако очень трудно представить, что в действительности будет происходить в России в ближайшее время. Потому что Путин является политиком, который не следует рациональному мышлению.

В российском руководстве вообще сейчас нет людей, которые мыслили бы и вели себя рационально. Таких людей нет и в российском правительстве. Поэтому Россию можно назвать государством, которое действует нерациональным образом. И большая проблема состоит в том, что Запад привык находить для прекращения конфликтов рациональные решения, а Россия отвечает на попытки поиска таких решений лишенным всякой рациональности поведением. По сути, это историческое философское противоречие, которое будет сохраняться и в будущем.

Поэтому я предполагаю, что никто сейчас не может сказать, что будет в ближайшее время твориться в России. Думаю, даже Путин не может этого сказать. Конечно, у Путина и у других высших российских руководителей имеется какой-то большой политический план, который состоит в том, чтобы обеспечить России существенное влияние на постсоветское пространство. Прежде всего — на Украину, Молдову, Грузию, но также и на Эстонию, Латвию и Литву. И, вполне вероятно, даже и на пространство бывшего Варшавского договора. Сильно сомневаюсь, что Путину удастся реализовать этот план, но, во всяком случае, если говорить о карте Европы, Путин явно имеет соответствующие амбиции.

- Британская разведка вчера в своей сводке о ходе войны указала, что плохая тактическая подготовка на уровне отдельных подразделений российской армии, привычка командования повторять ошибки, а также недостаточная поддержка с воздуха привели к тому, что российская армия за три месяца понесла в Украине потери, похожие на потери за девять лет советской кампании в Афганистане. Предполагается, что по мере роста этих потерь они будут становиться все более очевидными для населения РФ, и недовольство общественности войной может вырасти. Действительно ли российскую армию ждут такие потери, что смягчить гнетущий эффект от них не сможет даже российская пропаганда?

- Для начала стоит заметить, что пока об этих потерях в России почти никто ничего не знает. Это результат работы российской пропаганды. Но если говорить о Путине, то ему абсолютно все равно, сколько людей погибнет в этой войне, причем его не беспокоят не только украинские, но и российские потери.

Если обратиться к истории, то легко заметить, что в войнах Россия всегда теряет погибшими очень большое количество людей. Это можно заметить и на примере второй мировой войны, если сравнить потери, понесенные Советским Союзом и другими странами антигитлеровской коалиции. Между Россией и западным миром всегда существовали огромные отличия в отношении к ценности человеческой жизни, так что где проходит та грань, после которой в России недовольство войной может вылиться в какие-то потрясения, сказать очень сложно.

Конечно, в какой-то момент это может произойти. Скажем, когда гробов в Россию станет приходить так много, что люди просто не смогут больше игнорировать войну. Но до каких величин должно вырасти количество жертв, чтобы эта грань была преодолена, я сказать не возьмусь.

- Вчера МИД РФ подтвердил, что Москва получила и изучает предложенный Италией план по прекращению войны. Он, в частности, предполагает прекращение огня и демилитаризацию линии фронта, после чего должно быть заключено соглашение о статусе Крыма и Донбасса, которые смогут самостоятельно решать вопросы языка и безопасности, при этом считаясь частью Украины. Насколько реален мир на таких условиях? Сейчас кажется, что Россия ни за что не признает Крым частью Украины, а из офиса президента Украины идут сигналы, что прекратить огонь и позволить РФ остаться на оккупированных территориях — это лишь дать РФ время для подготовки нового наступления…

- Владимир Зеленский на начальной стадии войны действительно делал предложения о том, чтобы стороны прекратили огонь и остались при этом на занимаемых ими позициях. А решение вопросов о статусе Крыма и оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей было бы оставлено в таком случае на будущее. Совершенно ясно, что к сегодняшнему дню Украина отошла от этой позиции.

Сейчас позиция Украины состоит в том, что она очень твердо намерена идти до победного конца в этой войне. Так что эти предложения, что содержатся в итальянском плане, к настоящему моменту просто устарели. Они могут сейчас лежать на столе и у украинской стороны, но соглашаться на такие предложения Украина уже не будет.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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