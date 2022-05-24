Студия Postimees: может ли интенсивный рост поставок оружия Украине деморализовать российскую армию?

- Британская разведка в своей новой сводке о ходе войны указала, что российская армия за три месяца понесла в Украине потери, похожие на потери за девять лет советской кампании в Афганистане. Предсказывается, что по мере роста этих потерь они будут становиться все более очевидными для населения РФ, после чего недовольство российской общественности войной может резко вырасти. Действительно ли российскую армию ждут такие потери, что смягчить их гнетущее воздействие на россиян не сможет даже российская пропаганда?

- Издание The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США обсуждают отправку в Киев американского спецназа для охраны посольства США, которое было эвакуировано во Львов в первые дни войны, но вернулось в украинскую столицу 8 мая после отступления российских войск. Помимо спецназа в Киев может быть переброшен один из охранных отрядов морской пехоты США, которые обеспечивают безопасность американских посольств по всему миру. Если этот план будет осуществлен, откажется ли Россия от практики нанесения ракетных ударов по Киеву?

- Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили совместное обращение в структуры ЕС, в котором призвали конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины. В письме, подписанном министрами финансов четырех стран, отмечаетcя, что только активы российского Центробанка, замороженные ЕС и его союзниками, оцениваются примерно в 300 миллиардов долларов. Найдет ли эта инициатива широкую поддержку у остальных стран ЕС? Есть ли у ЕС воля ускорить юридические процедуры, необходимые для конфискации этих средств и направления их Украине?