Полиция просила помощи в установлении местонахождения 88-летний Лидии, которая сегодня, 23 мая, около 8.30 утра пропала у автобусной остановки "Эстония" в центре Таллинна.
В Ласнамяэ бдительный человек помог попавшей в беду пожилой даме
В Ласнамяэ бдительный человек помог попавшей в беду пожилой даме
У пожилой дамы есть проблемы с памятью, а мобильного телефона с собой не было.
Пресс-служба полиции вечером сообщила, что, к счастью, Лидия была найдена и с ней все в порядке. "В Ласнамяэ бдительный мужчина заметил растерянную пожилую даму, которой и оказалась пропавшая Лидия, и помог ей вернуться домой около шести часов вечера", - уточнили в полиции.