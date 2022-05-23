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В Ласнамяэ бдительный человек помог попавшей в беду пожилой даме

rus.postimees.ee
В Ласнамяэ бдительный человек помог попавшей в беду пожилой даме
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Полиция
Полиция Фото: Dmitri Kotjuh

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 88-летний Лидии, которая сегодня, 23 мая, около 8.30 утра пропала у автобусной остановки "Эстония" в центре Таллинна. 

У пожилой дамы есть проблемы с памятью, а мобильного телефона с собой не было. 

Пресс-служба полиции вечером сообщила, что, к счастью, Лидия была найдена и с ней все в порядке. "В Ласнамяэ бдительный мужчина заметил растерянную пожилую даму, которой и оказалась пропавшая Лидия, и помог ей вернуться домой около шести часов вечера", - уточнили в полиции. 

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