В Ласнамяэ бдительный человек помог попавшей в беду пожилой даме

У пожилой дамы есть проблемы с памятью, а мобильного телефона с собой не было.

Пресс-служба полиции вечером сообщила, что, к счастью, Лидия была найдена и с ней все в порядке. "В Ласнамяэ бдительный мужчина заметил растерянную пожилую даму, которой и оказалась пропавшая Лидия, и помог ей вернуться домой около шести часов вечера", - уточнили в полиции.