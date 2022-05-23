В начале июня Спасательный департамент будет тестировать сирены тревоги в порту Мууга.
Не пугайтесь: Спасательный департамент будет тестировать сирены тревоги
«Перед Спасательным департаментом стоит задача разработать общереспубликанскую систему оповещения об опасности на базе сирен. На сегодняшний день сирены используются на предприятиях, где имеется риск возникновения катастроф, и на предприятиях, занимающихся опасными веществами. Там сирены тестируются ежемесячно. Аналогично поступают и предприятия, находящиеся в Муугаском терминале Таллиннского порта. Однако в этот раз испытание сирен продлится дольше, и они будут громче», - предупреждает Маардуская горуправа.
6 июня в промежутке между 11:00 и 13:00 Спасательный департамент в сотрудничестве с базирующимися в Мууга предпринимателями будет тестировать сирены тревоги с целью сбора информации, на каком удалении реально слышно оповещение и как звучат сирены разных предприятий одновременно. Эта информация чрезвычайно важна для разработки общегосударственной системы сирен Спасательным департаментом.
«Приносим жителям близлежащих районов извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание!» - подытожила горуправа.