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Не пугайтесь: Спасательный департамент будет тестировать сирены тревоги

rus.postimees.ee
Не пугайтесь: Спасательный департамент будет тестировать сирены тревоги
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Здание в Муугаском порту.
Здание в Муугаском порту. Фото: Sander Ilvest

В начале июня Спасательный департамент будет тестировать сирены тревоги в порту Мууга.

«Перед Спасательным департаментом стоит задача разработать общереспубликанскую систему оповещения об опасности на базе сирен. На сегодняшний день сирены используются на предприятиях, где имеется риск возникновения катастроф, и на предприятиях, занимающихся опасными веществами. Там сирены тестируются ежемесячно. Аналогично поступают и предприятия, находящиеся в Муугаском терминале Таллиннского порта. Однако в этот раз испытание сирен продлится дольше, и они будут громче», - предупреждает Маардуская горуправа.

6 июня в промежутке между 11:00 и 13:00 Спасательный департамент в сотрудничестве с базирующимися в Мууга предпринимателями будет тестировать сирены тревоги с целью сбора информации, на каком удалении реально слышно оповещение и как звучат сирены разных предприятий одновременно. Эта информация чрезвычайно важна для разработки общегосударственной системы сирен Спасательным департаментом.

«Приносим жителям близлежащих районов извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание!» - подытожила горуправа.

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