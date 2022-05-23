Не пугайтесь: Спасательный департамент будет тестировать сирены тревоги

«Перед Спасательным департаментом стоит задача разработать общереспубликанскую систему оповещения об опасности на базе сирен. На сегодняшний день сирены используются на предприятиях, где имеется риск возникновения катастроф, и на предприятиях, занимающихся опасными веществами. Там сирены тестируются ежемесячно. Аналогично поступают и предприятия, находящиеся в Муугаском терминале Таллиннского порта. Однако в этот раз испытание сирен продлится дольше, и они будут громче», - предупреждает Маардуская горуправа.