Спасательный департамент и Маардуская городская управа в предупредили, что в понедельник, 6 июня, ведомство будет тестировать сирены тревоги в таллиннском порту Мууга.
Не пугайтесь: в понедельник Спасательный департамент будет тестировать сирены тревоги
«Перед Спасательным департаментом стоит задача разработать общереспубликанскую систему оповещения об опасности на базе сирен. На сегодняшний день сирены используются на предприятиях, где имеется риск возникновения катастроф, и на предприятиях, занимающихся опасными веществами. Там сирены тестируются ежемесячно. Аналогично поступают и предприятия, находящиеся в Муугаском терминале Таллиннского порта. Однако в этот раз испытание сирен продлится дольше, и они будут громче», - предупреждает Маардуская горуправа.
Сиренами тревоги в Муугаском порту оснащены предприятия AS Liwathon E.O.S. Pakterminal, AS Liwathon E.O.S Stivterminal, AS Olerex Terminal, Neste Eesti AS, Vesta Terminal Tallinn OÜ и AS DBT.
6 июня между 11 и 13 часами Спасательный департамент в сотрудничестве с базирующимися в Мууга предпринимателями будет тестировать сирены тревоги с целью сбора информации, на каком удалении реально слышно оповещение и как звучат сирены разных предприятий одновременно. Эта информация чрезвычайно важна для разработки общегосударственной системы сирен Спасательным департаментом.
В этот день предприятия включат свои сирены по очереди. Сигнал общей тревоги — это звуковой сигнал повышающегося и понижающегося тона длительностью в одну минуту, который будет повторяться три раза с 30-секундной паузой. Об окончании общей тревоги известит сигнал длительностью в одну минуту, который прозвучит только один раз. В заключение все предприятия запустят свои сирены совместно.
Спасатели призвали жителей Таллинна и окрестностей 6 июня во время испытания сирен не беспокоиться и не прерывать свои обычные дела. «Если вы отчетливо услышите сигнал сирены, это будет означать, что в случае реальной опасности вы его не пропустите», - отметили они.
«Приносим жителям близлежащих районов извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», - добавила горуправа Маарду.