В Ласнамяэ погиб попавший под поезд 41-летний мужчина

В 17.46 поступило сообщение, что у станции Вессе в Ласнамяэ на железнодорожном переходе под поезд, который направлялся по маршруту Таллинн-Нарва, попал и скончался 41-летний мужчина.

Люди в поезде не пострадали. Из-за трагического инцидента движение поездов в оба направления было приостановлено почти на час.

Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Илья Самойлов сказал, что в данный момент обстоятельства трагического инцидента только устанавливаются, полиция провела на месте происшествия необходимые первичные следственные мероприятия и пока неизвестно, что так отвлекло погибшего, что он не заметил приближающийся поезд.