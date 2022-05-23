Сегодня, 23 мая, в столичном районе Ласнамяэ попал под поезд и погиб мужчина средних лет.
В Ласнамяэ погиб попавший под поезд 41-летний мужчина
В 17.46 поступило сообщение, что у станции Вессе в Ласнамяэ на железнодорожном переходе под поезд, который направлялся по маршруту Таллинн-Нарва, попал и скончался 41-летний мужчина.
Люди в поезде не пострадали. Из-за трагического инцидента движение поездов в оба направления было приостановлено почти на час.
Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Илья Самойлов сказал, что в данный момент обстоятельства трагического инцидента только устанавливаются, полиция провела на месте происшествия необходимые первичные следственные мероприятия и пока неизвестно, что так отвлекло погибшего, что он не заметил приближающийся поезд.
«При пересечении железной дороги должны быть бдительны как водитель, пешеход, так и велосипедист. Нельзя пересекать железную дорогу, например, слушая музыку в наушниках или разговаривая по мобильному телефону, эти занятия отвлекают, и вы можете не услышать предупредительный гудок приближающегося поезда», — сказал Самойлов.