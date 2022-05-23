Сегодня, 23 мая, в столичном районе Ласнамяэ попал под поезд и погиб мужчина средних лет, сообщает Postimees.
В Ласнамяэ погиб попавший под поезд человек
В Ласнамяэ погиб попавший под поезд человек
В Центр тревоги около 17.46 поступило сообщение, что вблизи станции Вессе под поезд попал и скончался мужчина средних лет.
Из-за трагического инцидента движение поездов было приостановлено почти на час.
По словам одного из свидетелей, мужчина попал под поезд, который ехал по маршруту Таллинн-Нарва. Скорость поезда в момент инцидента могла быть чуть меньше 100 км/ч.