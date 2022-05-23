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В Ласнамяэ погиб попавший под поезд человек

rus.postimees.ee
В Ласнамяэ погиб попавший под поезд человек
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Leinaküünal.
Leinaküünal. Фото: Elmo Riig

Сегодня, 23 мая, в столичном районе Ласнамяэ попал под поезд и погиб мужчина средних лет, сообщает Postimees.

В Центр тревоги около 17.46 поступило сообщение, что вблизи станции Вессе под поезд попал  и скончался мужчина средних лет.

Из-за трагического инцидента движение поездов было приостановлено почти на час. 

По словам одного из свидетелей, мужчина попал под поезд, который ехал по маршруту Таллинн-Нарва. Скорость поезда в момент инцидента могла быть чуть меньше 100 км/ч. 

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