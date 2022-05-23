Житель Валга обратился в полицию, поскольку после телефонного звонка от якобы представителя Google с его банковского счета исчезли 2000 евро.
Излишняя доверчивость обошлась жителю Эстонии в 2000 евро
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Излишняя доверчивость обошлась жителю Эстонии в 2000 евро
По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, этот человек, назвавшийся представителем Google, сказал по телефону, что необходимо проверить безопасность аккаунта жертвы. Для этого мужчину попросили войти в программу AnyDesk, ввести пароли и следовать различным инструкциям звонящего.
После общения с якобы представителем Google мужчина обнаружил, что с его счета исчезли 2000 евро.
Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство.
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