Излишняя доверчивость обошлась жителю Эстонии в 2000 евро

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, этот человек, назвавшийся представителем Google, сказал по телефону, что необходимо проверить безопасность аккаунта жертвы. Для этого мужчину попросили войти в программу AnyDesk, ввести пароли и следовать различным инструкциям звонящего.