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Излишняя доверчивость обошлась жителю Эстонии в 2000 евро

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Излишняя доверчивость обошлась жителю Эстонии в 2000 евро
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Eurod.
Eurod. Фото: Sille Annuk

Житель Валга обратился в полицию, поскольку после телефонного звонка от якобы представителя Google с его банковского счета исчезли 2000 евро. 

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, этот человек, назвавшийся представителем Google, сказал по телефону, что необходимо проверить безопасность аккаунта жертвы. Для этого мужчину попросили  войти в программу AnyDesk, ввести пароли и следовать различным инструкциям звонящего.

После общения с якобы представителем Google мужчина обнаружил, что с его счета исчезли 2000 евро. 

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство. 

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